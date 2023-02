Must read: Waarom obligaties én aandelen onder druk staan

Must read

Plus: let op de prijs van brood, zekere groeithema's, UBS koopt liever grondstoffen, Shell verhuist naar VS, en veel meer.

Let op de prijs van brood!

Obligatiebelegger en columnist Hendrik Tuch is niet de enige die de broodprijs momenteel scherp in de gaten houdt. "De geschiedenis zit propvol met voorbeelden van revoluties en machtswisselingen die zijn begonnen met stijgende broodprijzen."

UBP zet vol in op EM

De Zwitserse vermogensbeheerder UBP verwacht dat aandelen uit de Emerging Markets het de komende tijd beter zullen doen dan die uit ontwikkelde landen. Ze profiteren bijvoorbeeld als eerste van een kalmering aan het inflatiefront.

U zoekt zekere groeithema's?

Portefeuillebeheerder Frank Schwarz bij MainFirst Asset Management noemt drie thema’s die groeibeleggers nauwlettend in het vizier moeten hebben.

Het zijn de bedrijfswinsten, stupid!

Morgan Stanley is pessimistisch over aandelen.

Morgan Stanley model suggests S&P 500 earnings have quite a bit further to fall pic.twitter.com/8yuVUF3ZeW — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) February 28, 2023

Hernieuwbare energie heeft wind mee

"Ondanks hun sterke groeivooruitzichten worden veel aandelen in hernieuwbare energie nog steeds verhandeld tegen relatief aantrekkelijke waarderingen. Dit komt omdat de sector zich nog in de kinderschoenen bevindt en sommige beleggers aarzelen om te investeren in een sector die als risicovol of onzeker wordt beschouwd", aldus Maxim Manturov.

Economische groei en verduurzaming kunnen hand in hand gaan

De ontkoppeling van emissies en economische groei, maar kan economische groei dan hand-in-hand gaan met verduurzaaming. Lees er over in onze nieuw Sustainaweekly: https://t.co/VqgwpsPCbv pic.twitter.com/s0kIj1MGRD — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) February 27, 2023

De beleggingsportefeuille van Warren Buffett

Warren Buffett's public stock portfolio as of last quarter pic.twitter.com/lQulV3Vuor — Markets & Mayhem (@Mayhem4Markets) February 28, 2023

Waarom obligaties weer worden verkocht

"Fading optimism about friendlier Fed policy has bond yields heading back to where they started the year, meldt Morningstar US in een uitgebreide analyse. Dat gaat over Amerikaanse obligaties. De situatie in Europa is vergelijkbaar.

Money Market fully price 4% Peak #ECB rate for 1st time following hotter than expected inflation data. 4% ECB terminal rate is expected to be reached by Feb2024. That compares to a 3.5% rate expected at the start of the year. (via BBG) pic.twitter.com/MnyMywviLe — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 28, 2023

Lees dan het Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2023. De samenvatting alleen al beloopt meer dan 40 pagina's.

Miljardenwinst voor makers coronavaccin dankzij overheidsgeld

Pfizer, Moderna en BioNtech, de westerse makers van coronavaccins, maakten in 2021 en 2022 bijna 79 miljard euro winst. Die winst is grotendeels te danken aan subsidies en garanties van de overheid, zo bericht RTL Z.

UBS verkiest grondstoffen boven aandelen

De financiële markten zijn 2023 vliegend van start gegaan en het pessimisme onder beleggers neemt af. De angst voor een diepe recessie is verdwenen en de inflatie neemt af. Volgens UBS profiteren in deze omgeving vooral nog niet-winstgevende groeiaandelen en grondstoffen.

Deals in defensie en luchtvaart in 2022 verdrievoudigd

De investeringen in defensie en luchtvaart zijn 2022 gestegen tot ongekend hoge niveaus. Morningstar onderzocht aan de hand van Pitchbook-data wie er welke deals sloten en welke omvang die hadden.

Groeiaandelen zijn duidelijk uit de gratie

Growth stock basket tracked by ??@Bloomberg? has fallen significantly relative to Value counterpart … ratio has fallen to lowest since February 2018

[Past performance is no guarantee of future results] pic.twitter.com/bTvEwNGOvf — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) February 27, 2023

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Somberheid over woningmarkt neemt verder toe

Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt is verder gedaald: de graadmeter uit ING’s Woonindex daalde van 98 naar 93. Met name het dalende sentiment rondom de huizenprijzen en de oplopende hypotheekrente zorgen voor pessimisme onder huizenbezitters. Het vertrouwen in de woningmarkt wordt uitgedrukt in een cijfer tussen de 0 en 200, waarbij 100 het neutrale middelpunt is.

Een nieuwe verhuizing van Shell?