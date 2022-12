Must Read: help, er is $65 biljoen zoek

Must read

Exxon vs EU, Charlie Munger, beleggen in biodiversiteit en Greta Thunberg slaat terug.

Exxon sleept de EU voor de rechter

Amerikaanse oliebedrijven verzetten zich tegen de extra winstheffing door de EU. Chevron was er al kritisch over, Exxon stapt nu naar de rechter.

Gezocht: $65 biljoen aan onzichtbare schuld

Voilgens de Bank for International Settlements waart er $65 biljoen - 14% van alle financiële assets in de wereld - aan schulden rond, in de vorm van swaps en forwards, die niet op de balansen van (schaduw)banken is terug te vinden. Waar het wel staat? Niemand weet het, zegt Bloomberg (paywall).

Charlie Munger: stop met klagen

Een boomer die vindt dat mensen teveel klagen. Ze bestaan. Oké, Charlie Munger is wel een van de rijkste boomers ter wereld, maar toch.

Don't mess with Greta Thunberg

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

Nieuw in ESG: beleggen voor biodiversiteit

Biodiversiteit staat in de aandacht sinds de recente toip in Montreal over dit onderwerp. Morningstar buigt zich over twee beleggingsfondsen die zich specifiek hierop richten.

Corona raast door China

China gaat gebukt onder Covid-19. Het had een headline uit 2020 kunnen zijn, maar we zijn bijna drie jaar verder. Na het loslaten van zero covid bezwijken ziekenhuizen en uitvaartcentra onder de enorme aantallen.

De grootste verliezers van 2022 - een animatie

Chips en globalisering nieuwe stijl

De wereld is niet aan het deglobaliseren, maar aan het reglobaliseren, betoogt Alex Capri bij Barron's. De Top-5 landen in chiptechnologie, waaronder Nederland, laten zien hoe dat in zijn werk gaat.

Outlooks? Die komen toch nooit uit...

Nee, ook in 2022 gebeurde er weer van alles wat in de investment outlooks niet werd voorspeld. Maar dat maakt de excercities in beredeneerd vooruitkijken niet zinloos, betoogt IEX-hoofdredacteur Pieter Kort in de IEX Profs-special Outlook 2023.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Op naar 2023!

Vijf beleggingshuizen én de redactie van IEX Profs kijken alvast vooruit.