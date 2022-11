Must read: De beurs is niet de economie

Must read

Vier kansrijke sectoren

Senior aandelenstrateeg Rebecca Chessworth van State Street SPDR ETF's heeft vier aantrekkelijke aandelensectoren in de aanbieding, te weten: Energy, Healthcare, Amerikaanse Tech en … Europese financials.

China is een stockpickersmarkt

Capital Group ziet in de volatiele Chinese markt kansen. Maar goede research is noodzaak. De verschillen tussen winnaars en verliezen zijn enorm, mede door snel veranderende overheidsmaatregelen. Waar ligt de meeste rendementspotentie?

Afgestrafte chipsector aantrekkelijk

Ondanks de dalende verkoop van consumentenelektronica blijft de vraag naar halfgeleiders sterk. “Actieve beleggers moeten de geopolitieke achtergrond wel goed in de gaten houden”, schrijft vermogensbeheerder AXA Investment Managers.

De beurs is niet de economie

Column Ben Carlson: "Sometimes the stock market takes its cues from the economy. Sometimes the stock market decides to do its own thing."

Sparen levert weer wat op,

want de ECB is nog lang niet klaar met het verhogen van de rente.



Het rate hiking pad van ECB volgens Goldman Sachs.

Ergens voor de zomer 3%. Dat is ook wat de markt verwacht.

Misschien dat u dan ook weer eens wat echte rente op uw spaarrekening krijgt. pic.twitter.com/OM2k2GwSY4 — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 28, 2022

Obligatiemarkten zijn te negatief

Vermogensbeheerder M&G is positief over de obligatiemarkt, want de markt prijst een veel te zware recessie in.

Beleggen is niet gokken,

maar er zijn wel zeker overeenkomsten. Hier zijn 8 lessen van twee ervaren gokkers. Zoals: “When you have lost half your capital you’ve got to bet half the size. Because the biggest thing that can happen to you is destruction. The first thing you’ve got to avoid is ruin. And that applies to anything you do.”

Aandelen, obligaties en ... vastgoed

Welke rol kan #commercieel #vastgoed spelen in een portefeuille? Steeds meer #beleggers ontdekken hoe vastgoedstrategieën - zowel op de publieke als op de private markt - een plaats in hun portefeuille verdienen. Lees meer: https://t.co/3gtTPy3NJl pic.twitter.com/zG4UQqh1wM — SchrodersNL (@SchrodersNL) November 25, 2022

Een toekomst zonder Russisch gas

Vanaf 2027 moeten we onafhankelijk zijn van Russisch gas en moet de gasconsumptie sterk omlaag. Morningstar analyseert het EU-plan en legt uit wat dit betekent voor de import van gas en vloeibaar aardgas (lng) naar Europa. Deel 1 van een tweeluik over energie.

Dalende prijzen zijn risico voor huiseigenaren

Sta jij al onder water? Dalende prijzen zijn risico voor huiseigenaren De huizenprijzen dalen, zo bleek deze week weer uit nieuwe cijfers van het CBS. De sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren worden daarmee een risico voor huizenbezitters. Wie gekocht heeft op de top, kan zomaar onder water komen te staan, bericht RTL Z via een filmpje.

In Amerika gaat het hard

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzaam beleggen in onrustige beurstijden

De energiecrisis, oplopende inflatie en hevige recessie-angst hebben duurzame beleggers dit jaar harder geraakt dan beleggers die minder oog hebben voor uitmuntende ESG-scores. Dat is echter geen reden om nu te twijfelen aan de duurzame beleggingsthese. Integendeel, zo blijkt uit het nieuwste ESG E-magazine van IEX Profs.