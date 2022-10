Must read: Helaas, de bodembel klinkt nooit

Must read

Plus: Huidige bearmarkt is er eentje uit het boekje, zeven positieve beurssignalen, EM is place to be, democratie is goed voor beurskoers, en meer.

"Geen zeepbel, maar een klassieke bearmarkt"

Volgens Emiel van den Heiligenberg, hoofd assetallocatie bij LGIM, verloopt de huidige bearmarkt geheel volgens het boekje. Gaat het fout, dan grijpen de centrale banken alsnog in.

Toch is elke bearmarkt anders

De officiële definitie van een bearmarkt is dat aandelenkoersen tenminste 20% moeten dalen vanaf de laatste top. Maar dat is wel zo ongeveer de enige overeenkomst, schrijft Jonathan Clements. Goed verhaal.

Lazard pleit voor hedged convertible bonds

Lazard ziet in deze bearmarkt goede kansen voor convertibles in combinatie met een shortpositie in de onderliggende aandelen. Zo kan namelijk worden verdiend aan volatiliteit plus rente.

Zeven positieve beurssignalen

Afgezien van de Amerikaanse dollar was het derde kwartaal voor bijna elke beleggingscategorie een drama. Kristina Hooper, hoofdstrateeg bij Invesco, ziet inmiddels zeven signalen die de beurzen flink hoger kunnen zetten. Hoop doet leven.

Hedgefondsen minder negatief

Positioning among hedge funds remains net negative in terms of S&P 500 futures, but bearishness has eased since August pic.twitter.com/mKnECa2RI9 — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 18, 2022

Leuk lijstje beleggingsquotes

10 Investing guidelines from legendary investors.



Source: CLSA pic.twitter.com/vt71uPrH2J — Compounding Quality (@QCompounding) October 18, 2022

Dit zijn de aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen

Morningstar brengt het maandelijkse overzicht van aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen. De lijst bevat de meest ondergewaardeerde aandelen op voor risico gecorrigeerde, sector-gewogen basis uit de Morningstar European Market Large-Mid Cap Index. Hier is de lijst.

Maar opkomende markten zijn de place to be

Tenminste, volgens de cijferaars van waardebelegger GMO.

End of an era: GMO now forecasts positive real return for U.S. large cap equities over the next 7 years pic.twitter.com/ysGWApjBy7 — Bobby Blue (@rblue215) October 18, 2022

Eindigt de energiecrisis?

De gasprijs beweegt duidelijk de goede kant op.

European natural gas prices are plummeting. Lowest in 4 months.



Down almost 70% from the high pic.twitter.com/W9sbGnQ0zQ — Mike Zaccardi, CFA, CMT (@MikeZaccardi) October 18, 2022

Positie Britse premier Truss wankelt

Ook voorstanders zijn ineens kritisch over brexit, maar terugdraaien is geen optie, meldt RTL Z. Onderwijl was de Britse inflatie in de laatst 40 jaar niet zo hoog als nu, aldus CNBC.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Helaas, de bodembel klinkt nooit

"The thing is every time stocks begin going up in times like these, it will feel like a bear market rally or dead cat bounce that’s going to fizzle out. But one of those bear market rallies that feels like it’s a head fake is going to eventually turn into the net bull market." Heerlijke column van Ben Carlson.

Democratie is goed voor de beurskoers,

zo blijkt uit onderzoek. Beleggers in China en Rusland weten er alles van.