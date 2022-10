Must read: Blijf nu vooral belegd!

Must read

Zijn de centrale banken in oorlog met de markten?

De romance tussen de centrale banken en de markten is duidelijk voorbij, zo schrijft fondsmanager Alexis Bienvenu bij het Franse La Financière de l’Echiquier (LFDE) in zijn nieuwste column. Vooral de 'kruistocht' van de Fed trekt een flinke wissel. Sterk verhaal.

ABN Amro blijft zeer terughoudend op aandelen

De angst op een harde landing neemt volgens hoofdbeleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO toe nu centrale banken een stevige koers blijven varen. Hij blijft daarom zeer terughoudend op aandelen.

Dat geldt ook voor Pictet AM

As the economic clouds have yet to clear, equities can be expected to see further declines. Bonds are beginning to look attractive, however, after their brutal sell-off.

Er zijn lichtpuntjes

"Zo blijft de arbeidsmarkt sterk en houden consumenten nog steeds de hand niet echt op de knip. Bovendien steken de diverse overheden, met de Britse regering als meest recente ster aan dat firmament, veel geld in het ondersteunen van de eigen economie. Daarmee lijkt het niet zo waarschijnlijk dat die zware recessie op komst is die nu veelal wordt ingeprijsd." Lees de opbeurende column van Martine Hafkamp.

Blijf belegd!

Met dalende koersen en een stroom aan deprimerend nieuws is het verleidelijk om uit de aandelenmarkt te stappen. Maar op basis van de geschiedenis is het praktisch altijd beter om belegd te blijven, schrijft Vanguard-CIO Greg Davis.



Ook Yahoo Finance biedt vandaag een bullish verhaal.



Nog beter is de analyse van Michael Batnick in een zeer heldere column met de nodige grafieken. Concluderend: "This current decline sure looks like a risk. But with the S&P 500 22% off its high and Nasdaq 100 32% off its high, it’s fair to say that the market is already doing a lot of the worrying for you. If you can accept that it might get worse before it gets better, and if you can accept that declines lay the foundation for future returns, you will be much better off than the person who thinks otherwise."

Of lees: Ja, er is nog reden voor optimisme, geschreven door Renco van Schie.



Kijk! Dit ziet er goed uit

Gas futures are showing the right trend

Maar OPEC helpt niet mee

Oil prices could soon return to $100 as OPEC+ considers 'historic' cut, analysts say

De case voor obligaties

Het heeft even geduurd maar (Amerikaanse) obligaties zijn weer aantrekkelijk, meent Ben Carlson. "Expected returns for bonds are finally higher than they’ve been in over a decade. We just had to endure some pain to get to this point."

Nee, de ECB heeft de Europese inflatie zelf aangejaagd

"The European Central Bank denies that it bears any responsibility for the eurozone’s current inflation struggles, pointing the finger at COVID-19 and Vladimir Putin. But there is good reason to believe that the ECB contributed significantly to rising prices, including for energy." Lees de bijdrage van topeconoom Hans-Werner Sinn voor Project Syndicate.

Nee, BNP Paribas is het shortsellersdoelwit

Credit Suisse is under pressure, but short sellers appear to be eyeing another global bank: BNP Paribas was most shorted European banking stock, w/total of $1.68bn in bets against bank's shares, equal to 3.66% of traded shares, acc to data from S3 Partners

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Hebben actieve fondsen eigenlijk nog wel bestaansrecht?

Om actief beheerde fondsen toekomstbestendig te maken, zijn drie zaken van groot belang, zo legt Morningstar's Jeffrey Schumacher uit.