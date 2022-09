Must read: ideetje voor contraire beleggers

Must read

Zoeken naar Europese bright spots

Geoffroy Goenen, hoofd Europese aandelen van Candriam, begrijpt het huidige negatieve sentiment over Europese aandelen heel goed, maar tegelijkertijd biedt dat volgens hem juist ook extra rendementskansen. Tenminste, als de juiste keuzes worden gemaakt. Wat staat er op zijn kooplijstje?

Sterke merken presteren beter op de beurs

Dat bedrijven baat hebben bij een sterke merknaam is logisch. Toch wordt het effect op de beurs flink onderschat.

Prinsjesdag 2022

Wat gaan Nederlanders merken van de koopkrachtmaatregelen? Wie profiteren en wie blijven achter? RTL Z heeft het een en ander op een rijtke gezet.

Het valt nog wel mee

Martine Hafkamp: "Feit blijft wel dat de inflatieverwachtingen voor de komende jaren nog steeds beperkt zijn. Na vorige week zijn ze weliswaar wat opgelopen naar 2,51% voor de komende 5 jaar. De tienjaars rente in de Verenigde Staten is inmiddels opgelopen naar 3,43%." Prima column. Dat is iets minder dan de 3,50% die in juni nog werd aangetikt. Natuurlijk, dat is een forse stijging ten opzichte van het begin van het jaar. Maar gezien de hoeveelheid slecht nieuws valt het eigenlijk nog wel mee." Prima column.

Inflation surprise index in US is seeing some inflation relief. pic.twitter.com/I9rIT8uMxY — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 20, 2022

Markt elektrisch rijden in gevaar

De spanningen tussen China en Taiwan wakkeren de angst omtrent de chipindustrie aan, want Taiwan heeft een positie in die business waar de hele wereld niet omheen kan. China heeft de onmisbare grondstoffen om batterijen te maken. Morningstar analyseert.

Het is super safe en gaat desondanks keihard onderuit

Total return on a 12 month basis for US and German 10y bonds.

Quite dramatic pic.twitter.com/BvKZJaUyvu — Corné van Zeijl (@beursanalist) September 20, 2022

Gaat India het eindelijk waarmaken?

"India is the ‘best bet’ in the global economy." CNBC heeft het verhaal.

Ideetje voor contraire beleggers

??Sentiment Flash??

Emerging Market #Equities are making new lows today.

Despite #China's increasing #stimulus, including lower rates, #momentum remains firmly negative.



We think it pays to express this in your portfolio. pic.twitter.com/3ydk0tJnhN — True Insights (@true_insights_) September 19, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

RaboResearch: "Huizenmarkt koelt flink af"

De Nederlandse huizenmarkt is de afgelopen maanden behoorlijk aan het afkoelen. De huizenprijzen stijgen minder hard en er staan steeds meer huizen te koop. De hogere hypotheekrentes, de energiecrisis en de voorspelde recessie zijn daar de oorzaak van. Al met zijn de bestaande koophuizen dit jaar naar verwachting gemiddeld 15,2% duurder dan in 2021. In 2023 stijgen de prijzen naar verwachting slechts met 3%, waarna de huizenprijzen beperkt zullen dalen.

Hé, hallo, kan de spaarrente niet wat sneller omhoog!

De Europese Centrale Bank (ECB) kwam deze maand met de allergrootste renteverhoging ooit en ondertussen moeten spaarders het nog met 0 of 0,01 procent spaarrente doen.

Een nieuwe inflatie-aanjager?