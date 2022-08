Must read: Zijn er nog positieve berichten?

Must read

Klaar voor een nieuw rondje koersdalingen?

Volgens Pascal Blanqué van Amundi zal de inflatie nog lange tijd hoog blijven. Dat is slecht nieuws voor cash, langlopende obligaties en aandelen uit volwassen markten. Vastgoed, inflation linked bonds en effecten uit de opkomende markten kunnen het daarentegen beter doen.

The message from the world's top finance chiefs is loud and clear: rampant inflation is here to stay and taming it will take an extraordinary effort, most likely a recession with job losses and shockwaves through emerging markets https://t.co/sdwouws7rL pic.twitter.com/3wbVmp0Dgx — Reuters Business (@ReutersBiz) August 29, 2022

Schroders pleit voor long-short fondsen

Volgens vermogensbeheerder Schroders zijn long-short hedgefondsen in de huidige beursomstandigheden een welkome aanvulling op de modelportefeuille.

Short Amerikaanse aandelen?

Global Equity Valuations update + comments ?? https://t.co/gX6yXhAYdZ — Topdown Charts (@topdowncharts) August 28, 2022

De Buffet-Shiller-methode geeft wel rust

Let minder op de aandelenkoersen en meer op wat de bedrijven in uw portefeuille verdienen, adviseert William Baldwin beleggers via Forbes. Wall Street is sterk gefixeerd op de aandelenkoersen en daarmee dus ook op de korte termijn.

Het nieuwe goud is wit

UBS upgrades lithium sector as supply struggles to keep pace with demand, favors these stocks https://t.co/3x2ElUJOBc — CNBC (@CNBC) August 28, 2022

Niet somberen: Aandelen zijn superieur

Martine Hafkamp: "Zelfs wanneer je de pech hebt gehad op het meest ongunstig denkbare moment te beginnen met beleggen doe je het als belegger beter dan een spaarder." Lees de bemoedigende column.

Italiaanse risico's

Politieke risico’s zorgen voor onzekere economische vooruitzichten in Italië. Dat heeft negatieve gevolgen voor de obligatiemarkt. Morningstar stelde daarom een Top-5 van obligatiefondsen met de hoogste blootstelling aan Italië samen.

U wilt in China beleggen via Amerika?

De kans op een delisting van Chinese bedrijven in de VS wordt door Goldman sachs op 50% geschat. CNBC heeft het verhaal.

Hoeveel cash is nu wenselijk?

Dat vroeg Yahoo Finance aan een aantal beleggingsspecialisten.

De prijs van risico

When easy financing is gone, most frenzy financial instruments wil be hurt most.; ARK ETF, Bitcoin and meme stocks.

Hard to tell the difference looking at the charts. pic.twitter.com/JDd5zWI11a — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 29, 2022

Hoezo gelinkt aan inflatie?

Ondanks hoge inflatie verloren beleggers in TIPS (inflatie gelinkte Amerikaanse obligaties) dit jaar geld. Hoe is dat mogelijk? Ben Carlson legt uit. "The simplest explanation for the poor performance this year is that interest rates are up and inflation was baked into the pie more than it was last year. The good news for investors from here is rates are now higher — the bad news is you needed to eat some losses to get to this point."

ABN AMRO ziet minder in goud

Vooruitzichten #goudprijs naar beneden bijgesteld.

De verkrapping van het monetaire beleid, een hogere

Amerikaanse dollar en hogere Amerikaanse reële rendementen hebben voor een daling gezorgd. Lees over de vooruitzichten: https://t.co/Nt7cs6oalO pic.twitter.com/E3l6WUK2Lb — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 25, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Witwasstress

Stichtingen en verenigingen die klant willen worden bij ING zullen even geduld moeten hebben. De bank is zo druk met het controleren van nieuwe en bestaande klanten op witwassen dat ze pas volgend jaar weer een rekening kunnen openen.