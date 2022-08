Must read: alles wat u wilde weten over inflatie

Must read

Maar de centrale bank heeft het niet gedaan. Plus; Noorse staatsfonds op flink verlies, streaming het grootst in de VS en de inflatiepiek in Duitsland komt nog.

Vier zwarte zwanen voor de komende 10 jaar

Een zwarte zwaan ziet u niet aankomen, maar toch is het interessant om een lijstje met voor beleggers mogelijke negatieve gebeurtenissen te maken. Edin Mujagic verzamelt vier zwarte zwanen tijdens een bergwandeling.

SSGA breekt lans voor Chinese obligaties

SSGA vindt beleggers te terughoudend bij Chinese obligaties. Het rendement is prima en ze hebben een positief effect op volatiliteit en diversificatie van de portefeuille.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Noorse fonds -14%

Over het eerste halfjaar maakte het Noorse staatsfonds een verlies van dik 14%. Dit was wel iets beter dan de index.

DNB geeft antwoord over inflatie

Op de website van DNB een QA over inflatie. Zes vragen en antwoorden over inflatie en hoe dat zo gekomen is. Wel weinig aandacht voor de eigen rol als opdrijver van inflatie.

De omgekeerde wereld

Voor het eerst is in de VS streaming (dus Netflix, Disney et cetera) groter dan kabel-tv en gewone tv.

De piek komt nog

Peak #inflation? Not in Germany! German Producer Prices accelerated to 37.2% in July, a fresh record. Meaning: Consumer prices will not have seen their peak yet. Perhaps Germany will also experience double-digit inflation rates like the UK. pic.twitter.com/D8jICU9QLn — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 19, 2022

De nodige stress

Mr Market is very nervous about the Italian elections. Since these were announced the euro plunged vs Swiss Franc from 1.04 to 0.96. pic.twitter.com/e1bKmUYz4Y — Corné van Zeijl (@beursanalist) August 18, 2022

Volgens managers zitten we al in een recessie

97% of execs say we're in a recession or headed toward one, Stifel survey finds https://t.co/QMcJZRVTNy by @ines_ferre pic.twitter.com/nKn2OI9zKW — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 19, 2022

Xi wil blijven