Must read: beleggen in opkomende markten is gewoon link

De spectaculaire terugkeer van Credit Risk Sharing

Vermogensbeheerder MAN is enthousiast over beleggen in bankleningen, want daar worden alle partijen, banken en beleggers, beter van.

De populariteit van Private Debt is ook logisch

"Private credit is still positioned to be a solid source of income and excess return for investors with some liquidity to spare." Lees de uitgebreide analyse.

Gelukkig! De wereld gaat niet ten onder

In juni heerste er onder professionele beleggers nog een apocalyptische stemming. Die was in augustus voorbij, zo blijkt uit de maandelijkse enquête van Bank of America Merrill Lynch.

Goed verkopen is een kunst

Slechte verkoopbeslissingen leiden tot ondermaatse beleggingsresultaten. Frank Thormann, portfoliomanager bij Schroders, wijst op vier factoren die verklaren waarom verkopen zo veel moeilijker is dan kopen.

Het boodschappenlijstje van Morningstar

Morningstar's Global Large-Mid Cap Pick List laat zien welke wereldwijde aandelen het aantrekkelijkst gewaardeerd zijn op voor risico gecorrigeerde, sector-gewogen basis. De lijst wordt samengesteld uit de Morningstar Global Markets Large-Mid Cap Index, en omvat dus zowel large- als mid-cap aandelen.

ECB: 2 nieuwe kwartjes erbij

#Inflation outlook hasn’t improved since #ECB raised rates by 50bps in July, Exec Board member Isabel Schnabel said, suggesting that another 50bps hike may be coming next month. Such an increase wouldn’t come as much of a surprise. Mkts price in 42bps hike https://t.co/Lg8F4xL5hI pic.twitter.com/mpAOCEQG4u — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 18, 2022

Grote zakenbanken verlagen groeiverwachtingen China

"Goldman Sachs and Nomura downgraded their forecasts for China’s growth, citing weaker demand, uncertainties stemming from zero-Covid policy and an energy crunch." CNBC heeft het verhaal. Goldman Sachs lowered its 2022 full-year forecast to 3.0% from 3.3%, while Nomura slashed its full-year projections to 2.8% from 3.3%." CNBC heeft het verhaaltje. Hedgefonds Bridgewater bouwt inmiddels Chinese posities af.

Beleggen in opkomende markten is gewoon link

"Investing in EM is far from being a “no-brainer” for US investors. The volatility in high-yield spreads and across asset classes reflect a heightened risk in those regions. EM crises, which tend to be more frequent and more severe, are often accompanied by liquidity crunches and EM currency devaluations." Wat voor Amerikaanse beleggers geldt, geldt ook voor ons eurobetalers. Heel goed verhaal. Lezen!

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Beleggen is geen spelletje

Don Philips van Morningstar US: "Crypto’s promoters ignore the serious side of investing." En: "When investors are pushed into activities they don’t fully understand, that are untested, or that exceed their risk capacities, very bad things follow." Scherpe column.

Nou ja, beleggers kunnen veel leren van poker. Heerlijk verhaal van Alex Rosenberg, vooral voor wie wel eens een potje poker heeft gespeeld. "On the one hand, poker models the fundamental mechanisms of capitalism, and on the other, the game demonstrates that these mechanisms are not guided by efficiency, rationality, or even justice."

Nederlandse economie draait meer dan prima

2,6% kwartaalgroei bbp in Q2. Spectaculair. pic.twitter.com/QQ5FjLUj5l — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) August 17, 2022

Een vriendelijke herinnering dat alle groeicijfers van vandaag, zoals altijd, gecorrigeerd zijn voor inflatie. — Peter Hein van Mulligen (@phvmulligen) August 17, 2022

Onverwacht sterke groei Nederlandse economie met 2,6% in 2e kwartaal 2022, brengt bbp zelfs boven trendgroei precorona. Een analyse van Jan-Paul @vdKerke en Aggie van Huisseling.https://t.co/ztpY6X8MCg pic.twitter.com/mbkoP1ZkUJ — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) August 17, 2022

Hogere hypotheekrentes moeten iets met de huizenprijzen doen

Vooral nu steeds minder mensen nog een huis kunnen kopen. Zou je denken.