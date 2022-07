Must Read: Over een Russische gaskraan en een tandeloze EU

Onze economische reddingsboei heet China

"Zoals bij elke crisis sinds 2008 schiet China tegen wil en dank het Westen te hulp, dat het liever zonder die hulp zou stellen, maar dat steeds minder kan."

Tandeloos Europa speelbal van Putin

Nederlands best geïnformeerde energie-columnist Jilles van den Beukel ontleedt hoe het kon gebeuren dat Europa met open ogen een energiecrisis inliep.

Eurodollarpariteit. En dan?

Beursredacties smullen van de duikeling van de euro tot - heel even - pariteit met de dollar. Maar wat betekent het? FT Alphaville duikt in de materie en ontdekt dat de Russische gaskraan een grotere rol lijkt spelen dan monetaire kwesties.

Europese asset managers actiever op ESG dan Amerikanen

Negen van de dertien Europese asset managers hebben 'hoge tot zeer hoge ESG-focus' in hun stemgedrag. In Amerika heeft slechts een van de twaalf dat.

Beleggers voeren druk op commissarissen op

Belangenclub voor institutionele beleggers Eumedion gaat zijn leden oproepen voortaan tegen herbenoeming te stemmen van commissarissen die onvoldoende doen met kritiek van aandeelhouders. (FD)

De perverse verleidingen van de bearmarkt

Bearmarkten geven beleggers voortdurend hoop, om die vervolgens de kop in te drukken.

Inflatie is torenhoog, zeker, maar...

En wat doet u aan energiebesparing vandaag?

Actief versus passief

De rendementen van de breed gespreide fondsenindex IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is niet het jaar van de actieve beleggers.

THe Big Picture

Een kijkje in het universum, dankzij de James Webb-telescoop. Wait for it...

Here's a 1-minute video showing--in the words of visualization hero @EdwardTufte--the "compared to what" factor for today's amazing @NASAWebb image. Thanks to the @WWTelescope for making this possible, and @ADavidWeigel. I only wish @NASA and @POTUS had shown the image this way! https://t.co/ThqLJqCUMa pic.twitter.com/4Yd6CIRcst