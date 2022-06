Must read: torenhoge grondstoffenprijzen

Must read

Christine Lagarde blijft achter

Edin Mujagic is geen fan van ECB-topvrouw Christine Lagarde. Ze heeft het over liefde en heeft geen haast om de rente te verhogen. "Het zou achteraf wel eens een grote fout geweest kunnen zijn om haar te benoemen."

Actieve beleggers in de biotechsector falen

Beleggen in biotechnologie-aandelen heeft - behalve tussen 2011 en 2015 - niks meer opgeleverd dan in andere aandelen. Ook actieve fondsmanager in deze sector verslaan de markt verrassend genoeg niet.

Alleen moedige beleggers kopen de dip

Volgens Fidelity International is het waarschijnlijk nog te vroeg om de aandelendip te kopen, ook al liggen de waarderingen lager dan het gemiddelde sinds 2000.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De naakte waarheid

Commodity price changes over the last year...

Natural Gas: +176%

Heating Oil: +100%

Gasoline: +91%

WTI Crude: +70%

Cotton: +66%

Brent Crude +65%

Nickel: +55%

Wheat: +54%

Coffee: +48%

Soybeans: +11%

Sugar: +9%

US CPI: +8.3%

Corn: +8%

Copper: -1%

Gold: -2%

Silver: -21%

Lumber: -55% — Charlie Bilello (@charliebilello) June 2, 2022

Houtprijs daalt wel

Lumber is getting cheaper. Which is an indication that demand for a.o. housebuilding is getting less due to the higher interest rates. This is how tightening central bank pulls down inflation. But it takes a while. pic.twitter.com/LJaUikSkKV — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 3, 2022

Gevalletje Turks schieten in de eigen voet

OOPS! #Turkey’s official inflation rate hit a 23y high as President Recep Tayyip Erdogan’s unorthodox strategy for managing the country’s $790bn econ continued to backfire. pic.twitter.com/fnGX700XGj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 3, 2022

Smallcaps goedkoop

Althans, kleine groeiaandelen zijn in 24 jaar nog nooit zo aantrekkelijk geprijsd geweest.

Nog meer slachtoffers

Crypto firms say thousands of digital currencies will collapse, compare market to early dotcom days https://t.co/QuWqO9LoBI — CNBC (@CNBC) June 3, 2022

Geen vertrouwen

De slechte jaarstart zorgt ervoor dat beleggers weinig vertrouwen hebben in de beurs.

