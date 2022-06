Must read: duur is de beurs niet meer

Must read

Beleggen in een nieuw tijdperk met Klaus Kaldemorgen

Het defensieve total return mixfonds DWS Concept Kaldemorgen zet vol in op aandelen. Van obligaties wordt even niets verwacht. "Dollar en goud zijn nog wel veilige havens."

De vier factoren van beleggerssucces

Beleggerssucces is niet weggelegd voor beleggers met het hoogste IQ, maar voor hen met kennis, ervaring, zelfinzicht en ja, ook enig geluk. Belangrijk verhaal.

Defaults zijn niet langer het probleem

Bankruptcies are not allowed anymore.



But killing the natural progression of economic cycles leads to capital misallocation and ultimately to lower long-term growth. pic.twitter.com/KhzqaicUrg — Alf (@MacroAlf) May 31, 2022

Waterschaarste als thema voor de beleggingsportefeuille

De schaarste aan water en de risico's omtrent beschikbaarheid van water in grote delen van de wereld kan een beleggingsthema zijn. Sustainalytics heeft een nieuwe tool ontwikkeld waarmee beleggers de waterrisico's in de beleggingsportefeuille kunnen beoordelen. Zie de video van Morningstar.

Waar gaat de dollar naartoe?

De stijging van de dollar is bijna ten einde

??…tenzij agressievere renteverhogingen door de Fed beleggers niet afschrikken

??De Amerikaanse dollar lager door afnemende renteverschillenhttps://t.co/4OJb9oUwUc pic.twitter.com/WTqQ3razLA — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) June 2, 2022

Saoedi-Arabië kan Russische olie-exportrol overnemen

"Sources told the FT that Saudi Arabia, OPEC’s de facto leader, has not yet seen genuine shortages in the oil markets. But that situation could change as economies globally reopen." Breed artikel van CNBC met tal van links naar oliemarktanalyses.

Goed nieuws van het pensioenfront

De koersen van aandelen en obligaties mogen dan wel dalen, maar de hogere rente maakt dat meer dan goed.

Concrete risicometer

"We believe that credit spreads (het verschil in rente tussen bedrijfs- en staatsobligaties) offer the best barometer for measuring investment tradeoffs and that, when high-yield spreads rise above the 10-year median, the risk of losses increases substantially." Met de spread gaat het nu duidelijk de verkeerde kant op.

Ja, de beurzen zijn goedkoop

Jan Bouius van Fintessa: "Als een aandeel 20 procent gestegen is, lijkt iedereen het te willen kopen, maar als het 20 procent in koers gedaald is, wil niemand het hebben… Er zal dan immers wel iets mis mee zijn. Dat effect zorgt er nu voor dat de beurzen in tijden niet zo goedkoop zijn geweest." Leuke column.

Met ACTIAM naar de duurzame donutconomie

ACTIAM is de winnaar geworden van de Refinitiv Lipper Group Award Mixed Assets Small. De prijs dankt het Nederlandse fondshuis vooral aan de bijzondere en duurzame beleggingsstrategie van het ACTIAM Duurzaam Mixfonds.

Winst doet ertoe

This chart will be part of tomorrow's Daily Insight on tech stocks. pic.twitter.com/QHl24laI8p — True Insights (@true_insights_) June 1, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Aziatische techkansen

Niet voor niets is Azië momenteel de favoriete aandelenregio van professionele beleggers.

Aziatische techaandelen zijn nog steeds aantrekkelijk, meent Robin Parbrook, hoofd Aziatische #aandelen. Halfgeleider- en IT-aandelen hebben moeilijke maanden achter de rug, maar op de lange termijn zijn de vooruitzichten zeer goed.



Lees meer: https://t.co/ghdUJVnI81#Azië pic.twitter.com/BoAvl0cDmP — SchrodersNL (@SchrodersNL) May 21, 2022

"Iedereen ziet dat de Nederlandse financiële sector tot de beste behoort"

“Banken! Stap uit die nederige rol en wees trots op het product, het merk en de sector!” Dat zegt pr-specialist Richard Neve in een interview met Banken.nl.

Nederlanders moeten minder klagen