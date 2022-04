Must read: defensiesector heeft wind mee

Must read

Hoge inflatie is een blijvertje

Bij AXA IM rekenen ze er niet op dat de huidige hoge inflatie snel verdwijnt. Dat voorspelt weinig goeds voor de markten. Gelukkig bestaat er een prima inflatiehedge.

Andere beleggingskanshebbers in tijden van stagflatie

Crypto's beschermen niet tegen aandelencrash

De samenhang tussen aandelenkoersen en cryptomunten is laag, tenzij het echt spookt op de beurs, want dan schiet de correlatie omhoog. Dat maakt crypto's als hedge tegen een beurscrash ongeschikt, zegt Amy Arnott van Morningstar.

Ode aan Warren Buffett

Martine Hafkamp: "Het gemiddelde jaarlijkse rendement in deze periode is uitgekomen op maar liefst 20%. En dat terwijl er tijden zijn dat groeiaandelen beter presteren en hij met z’n consistente beleid van waardebeleggen verguisd wordt. In vergelijking met het gemiddelde jaarlijkse rendement van 10% van de breed gespreide S&P 500 index is dit een ongekende prestatie." Lees de column.

Russische gasstop betekent een Europese ramp

Lucratieve lucht

Morningstar over het fenomeen CO2-credits, ofwel geld verdienen aan CO2-uitstootrechten. Doen?

Waarderingen zijn niet langer hoog

Taoufik Boussebaa, hoofd Beleggingsstrategie van Rabobank: Wie graag een lage prijs betaalt voor zijn aandelen, heeft steeds meer mogelijkheden. Het wereldwijde gemiddelde is gezakt tot het niveau van voor de pandemie, maar de verschillen zijn groot. Lees het hele verhaal.

Duitse ondernemers trappen op de rem

China gaat langzaam maar zeker op slot

Doordat de coronabesmettingen oplopen, komt het economische leven in China steeds meer stil te liggen. CNBC bericht.

Defensiesector heeft wind mee

Het bedrag dat vorig jaar wereldwijd in defensie werd geïnvesteerd, steeg naar een recordhoogte van 2113 miljard dollar (1,95 biljoen euro). De Verenigde Staten, China, India, Groot-Brittannië en Rusland gaven het meeste geld uit aan hun leger. Dat was nog vóór de oorlog in Oekraïne begon. RTL Z bericht. Ook Bloomberg heeft er een verhaal over.

Het zijn gure obligatietijden

Actief versus passief

"Banken moeten rond klimaat nu echt van analyse naar actie"

2022 is het jaar van de klimaatwaarheid, aldus Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht. Financiële instellingen komen dit jaar met actieplannen hoe zij hun balansen in lijn gaan brengen met de Klimaatdoelen van Parijs voor 2030. Het in kaart brengen van klimaat- en milieurisico’s die klanten – en daardoor banken – lopen, speelt een grote rol. Banken zijn op de goede weg, vindt Van Tilburg.