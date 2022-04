Must read: populaire themafondsen renderen slecht

Must read

“Alles is gericht op duurzame langetermijngroei”

De fondsmanagers van het GuardCap Emerging Markets Equity Fund voelen zich comfortabel met de Chinese posities, want in de tweede economie ter wereld zijn volgens hen voldoende kwaliteitsbedrijven te vinden voor een aantrekkelijke prijs.

Hoge inflatie is ook een probleem voor China

Kan de Chinese centrale bank nog wel verruimen, zoals toch wel de verwachting was? Ook bijzonder: de Amerikaanse tienjaars obligatierente ligt nu hoger dan de Chinese. CNBC heeft het verhaal.

Rondvraag: Institutionele beleggers vrezen vooral inflatie

Institutionele beleggers hebben het druk met de hoge inflatie, rente en de Oekraïne-oorlog. Vooral de inflatie baart zorgen. Het goede nieuws: er zijn eindelijk weer mogelijkheden om met obligaties wat te verdienen.

Komt de ECB nog in actie?

Themafondsen: Populair maar de resultaten vallen tegen

De populariteit van themafondsen is de laatste jaren enorm gegroeid. Maar de resultaten zijn zeker op de lange termijn bepaald niet altijd beter dan die van een brede index. Hoge kosten zijn daarvan onder meer de oorzaak. Morningstar heeft de cijfers.

Vooral Europese winsten gaan verslechteren

Volgens DWS, de vermogensbeheertak van Deutsche Bank, zijn de winstverwachtingen dit kwartaal opvallend stabiel. Dat zal niet zo blijven. Vooral de Europese winsten krijgen een knauw.

Het gaat hard met de Duitse rente

De Fed trapt nog harder op de rem

"IPCC-rapport over mitigatie geeft alarmerend signaal"

ASN Bank noemt het derde IPCC-rapport alarmerend: de opwarming van de aarde gaat hard en we doen volgens de klimaatwetenschappers veel te weinig om het tij te keren. Het IPCC gaat er zelfs vanuit dat de kans steeds kleiner wordt dat de temperatuurstijging tot 1,5 graden beperkt blijft. Het rapport toont aan dat we op een wereldwijde opwarming van 3 tot 4 graden afstevenen – met grootschalige droogte, extreem weer en massamigratie als gevolg. Om dat te voorkomen moet de wereld in 2030 de helft minder broeikasgassen uitstoten van die in 2019. Ofwel, er is snelle en harde actie nodig.

Rusland moet failliet

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De actieve portefeuille volgt de passieve portefeuille inmiddels op grote afstand.

Gigantische huurverhogingen dreigen

Door de torenhoge inflatie dit jaar dreigt er een financiële strop voor huurders in de vrije sector. Volgens de huidige regels mogen de huren verhoogd worden met de inflatie plus 1 procent. De Woonbond wil dat de wet zo snel mogelijk wordt aangepast en als het aan het kabinet ligt, gaat dat ook gebeuren. RTL Z bericht. Huiseigenaren moeten vrezen dat huizenprijzen weer de andere kant opgaan.

Wacht nog even met het sluiten van de Groningse gasvelden