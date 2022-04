Must read: wie durft er nog in EM te beleggen?

Must read

Plus: een recessie dreigt (nog) niet, twijfels over Chinese noteringen in VS, verdienen aan CO2-handel, rijden op zonlicht, en méér.

Nee, een recessie dreigt nog niet

Sinds de laatste Fed-vergadering zijn aandelen hersteld en stijgen ook rentes hard. Tegelijkertijd wordt de Amerikaanse rentecurve steeds platter. Signaleert de obligatiemarkt hiermee een aankomende recessie? Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN AMRO, wil zo ver nog niet gaan. Wel houdt hij vast aan een neutrale weging voor aandelen.

Slecht teken: Zuid-Koreaanse economie sputtert

The global canary in the coal mine — AndreasStenoLarsen (@AndreasSteno) April 4, 2022

Hoe meer themafondsen in een portefeuille, hoe beter

Volgens Pictet AM kunnen themafondsen helpen een portefeuille robuuster te maken. Ideaal is om thema's met een hoog en met een laag risico te combineren en overlappingen zoveel mogelijk te voorkomen.

Wie durf nog in de opkomende markten (EM) te beleggen?

Opkomende markten zijn goedkoop, maar is dat ook terecht? Bekijk onze nieuwste videopodcast. — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) April 4, 2022

Waarom negeren aandelenbeleggers hoge inflatie?

Ook deze week lagen de inflatiecijfers ver boven de verwachtingen. Obligatiemarkten reageren, de aandelenmarkten zijn verrassend kalm. Maar voor hoe lang nog? Dat vraagt Johannes Müller, hoofd macro research van DWS, zich af.

Ook het tweede kwartaal wordt een bumpy ride

Column Martine Hafkamp: "Het kwartaal dat nu net begonnen is zal ongetwijfeld ook weer boeiend worden. Over ongeveer twee weken start het cijferseizoen met de bedrijfscijfers over het eerste kwartaal. Spannend zal zijn wat de inflatie, de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne met de omzet en winst van bedrijven hebben gedaan."

Blijvende twijfels over Chinese noteringen in VS

"Some analysts remain pessimistic on U.S.-listed Chinese stocks, warning the road ahead remains uncertain despite signs that they’re at less risk of being delisted from U.S. exchanges." CNBC bericht.

Hoofdpijndossier

Nederlandse pensioenfondsen zitten met 5 miljard euro aan beleggingen in Rusland. Verkopen is lastig.

Samen met @FTM_nl bevroeg SOMO pensioenfondsen hoe ze hun beleggingen in Russische staats- en bedrijfsobligaties en aandelen in Russische bedrijven van de hand te doen. Lees het artikel op Follow the Money — SOMO (@SOMO) April 5, 2022

Verdienen aan CO2?

Lees dit Amerikaanse verhaal.

Dat wordt veel wijn drinken en aardappels eten

Informatieve tabel van RABO over inflatie in de supermarkt. — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 4, 2022

Ook een interessante beleggingsaanpak

Alleen beleggen in fondsen die bedrijven met veel vrouwen in het bestuur kopen. Wat levert het op, behalve meer gelijkheid? Morningstar US heeft er een uitgebreid verhaal over.

De monetaire rek is eruit

End of an era upon us? Global central banks' balance sheets are still swelled up with trillions of dollars worth of securities, but some (like the Fed) are entering a new phase

?@biancoresearch? ?@Bloomberg? pic.twitter.com/3Isu3451nA — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) April 4, 2022

Nederlandse zonne-auto komt eraan

"We brengen de energieopbrengst omhoog en het energieverbruik omlaag." Hoefsloot zegt dat de Lightyear One zo efficiënt is geworden, dat de auto 'bijna een factor twee' minder verbruikt dan de concurrentie."

De Lightyear One, een Nederlandse elektrische auto met ingebouwde zonnepanelen, rolt later dit jaar van de band. Lightyear-ceo Lex Hoefsloot ziet een rooskleurige toekomst voor de zonneauto.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).