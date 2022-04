Must read: pensioenfondsen profiteren van hogere rente

Must read

Geen zorgen over de omgekeerde rentecurve

De huidige Amerikaanse omgekeerde rentecurve is volgens Renco van Schie van Valuedge geen reden om grote portefeuilleveranderingen door te voeren. "Dat kan veel rendement kosten."

The violence in the yield curve should encourage contingency plans for a possible recession by the end of next year, @johnauthers says https://t.co/BIHgAnpaxb via @bopinion — Bloomberg Markets (@markets) April 4, 2022

Skin in the game voor de ECB

De ECB doet volgens Edin Mujagic veel te weinig aan de bestrijding van inflatie. Hij stelt een vergaande maatregel voor om de ECB-bestuurders tot meer actie aan te zetten.

Contraire particuliere belegger bestaat niet

Het belangrijkste beleggingsadvies van Warren Buffett is om angstig te worden als anderen hebzuchtig zijn en hebzuchtig als anderen in paniek raken. Zijn particuliere fans volgen dat advies helaas zelden op.

Liveblog Oekraïne: Sancties verergeren problemen in aanvoerketens

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Fintech is een Brits feestje

Lege schappen door Chinese lockdown

Corona beheerst het leven in Nederland niet echt meer, maar met een beetje pech, moet je toch maandenlang wachten op die nieuwe droger of vaatwasser. China, het land waar veel spullen worden gemaakt, is vanwege omikron opnieuw in lockdown. Dat raakt de industrie. RTL Z bericht middels een kort durende beeldreportage.

Pensioenfondsen profiteren van hogere rente

De financiële positie van Nederlandse pensioenfondsen staat er weer een stukje beter voor. Zij profiteerden in maart van de gestegen rente, die ervoor zorgt dat de fondsen meer geld in kas hebben om pensioenen mee uit te keren.

Dollar sterk verder aan

Onze nieuwe Visie op rente en euro is uit: ECB beëindigt obligatie-aankopen onder voorwaarden.

Onze verwachtingen voor het ECB beleid blijven onveranderd. Wel hebben wij onze ramingen voor de lange rente en de euro-dollarkoers aangepast. https://t.co/cilL9VViQC pic.twitter.com/ThPjycxIKb — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) April 4, 2022

Obligatiebeleggen met hoge inflatie

Dit zijn de 5 beste inflatie-linked-obligatiefondsen volgens Morningstar.

Beleggen is niet moeilijk

Peter Lynch: "Profits go up 8% a year, and stocks will follow. That's all there is to it." Wat zei deze legendarische stockpicker nog meer?

Zoek de verschillen met de inflatie in de seventies

As inflation remains raised, the risk is growing that to bring it back to target, advanced economy central banks will once again need to undertake a much more forceful policy response than currently anticipated, @voxeu on lessons from 1970s #GreatInflation https://t.co/gXBf6danA1 — Romesh Vaitilingam (@econromesh) April 4, 2022

De heetste markten van Zuid-Oost-Azië

Volgens Amerikaanse assetmanagers zijn dat Indonesië, Vietnam en Sinhapore, aldus CNBC.

Onderwijl in Turkije

Turbulent kwartaal

Krist Plaizier van Fintessa kijkt terug en kijkt vooruit. "Spannend zal zijn wat de inflatie, de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne met de omzet en winst van bedrijven hebben gedaan." En hier is de gelijke analyse van Fintessa-directeur Martine Hafkamp.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).