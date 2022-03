Must read: Slome analisten adviseren beter

Must read

Aandelenkeuze: Wel energiebedrijven, niet verliesgevende groeiers

JP Morgan AM gaat voor de rest van het jaar uit van een stabiele, maar lage economische groei. De inflatie zal dalen, maar keert niet terug naar het oude normaal van voor corona. Aandelen, zoals energiebedrijven, zijn nog altijd een goede keus. Zwaar verliesgevende (groei)bedrijven zeker niet.

Vergeten eiland

Thomas De Fauw, analist multi-asset fondsen bij Morningstar Benelux, pleit voor meer beleggingen in Japan. Prima verhaal.

Beleggen in vervuilende bedrijven is noodzakelijk

Beleggers die bedrijven uitsluiten die veel CO2 uitstoten, maken de energietransitie tot een lastig verhaal, betoogt Kristina Church van BNY Mellon IM.

Het zijn harde tijden voor obligatiebeleggers

OUCH! The Bloomberg Global Aggregate Index, a benchmark for govt and corp debt, has fallen 11% from a high in early 2021, the most in data stretching back to 1990 and surpassing a 10.8% drawdown during the global financial crisis. (BBG) pic.twitter.com/0bdiHov93b — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 23, 2022

Liquiditeit doet ertoe

Het verklaart onder meer waarom low-vol aandelen het op lange termijn beter doen dan de markt, zo wijst een recente studie uit. Degelijk, uitgebreid en technisch verhaal.

4 Chinese techaandelen voor waaghalzen

De daverende dip in Chinese (tech-)aandelen trekt de aandacht van beleggers, zeker nu waarde-aandelen duur zijn geworden en groeiaandelen nog niet echt goedkoop. Jeff Reeves geeft zijn rijtje favorieten.

Krijgen we stagflatie?

Good Morning from #Germany where stagflation fears keep rising. 2022 GDP consensus forecasts have dropped <3% while inflation forecasts for 2022 have jumped >5%. pic.twitter.com/6wQV2AMFjW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 23, 2022

If you think we have entered stagflation, here is what to buy and what NOT to buy pic.twitter.com/0oSBcrdnc1 — AndreasStenoLarsen (@AndreasSteno) March 22, 2022

"Slome" analisten adviseren beter

"The study found that the slow analysts consistently outperformed the fast ones. But, why? As a press release explaining the research notes, fast analysts base their assessments on information everyone has access to–quarterly financial results, etc. But the slow analysts spend more time examining other data as well, including things like regulations and legal issues, ops strategies, and acquisitions. Taken as a whole, this other set of data, which most people don’t follow, can help slow analysts get a better picture of a company’s future." Kort maar goed verhaal.

Amerikaanse hypotheekrentes schieten lucht in

En dat is zorgelijk, schrijft Jan-Willem Nijkamp: "In 2018 bleek een hypotheekrente van 4,8 procent een omslagpunt. Niet alleen voor de huizen- maar ook voor de aandelenmarkt. Houdt daarom de ontwikkelingen in de Amerikaanse huizenmarkt de komende tijd goed in de gaten." De veel afgesloten Amerikaanse 30-jaars hypotheekrente nadert inmiddels 4,5%.

Top-5 Grondstoffenfondsen

In een oorlog zijn geen winnaars, maar beleggers die in de voorbije weken grondstoffen in portefeuille aanhielden wisten hun verliezen enigszins te beperken. De prijsstijging van energie, metalen en agrarische producten is echter al langer aan de gang. Wat zijn de beste grondstoffenfondsen? Dat zocht Morningstar uit.

Help alleen de armsten de hoge energierekening betalen

"Want voor mensen met financiële armslag zou je de prikkel om te verduurzamen liever niet willen verkleinen. Daarbij komt dat die belastingmaatregelen niet meer dan leuke cadeautjes zijn voor mensen met een vast energiecontract-met-lagere-energieprijzen. Die de staatskas bovendien veel geld kosten." Lees de column van Rabo-econoom Carola de Groot.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De passieve portefeuille houdt zich opmerkelijk goed staande.

Donkerbruine witwasvermoedens met crypto's

Het ontdekken van witwassen via cryptocurrency is een kwestie van de verschillende indicatoren leren herkennen.