Must read: Profiteren van de Chinese beursdip

Zijn wapens duurzaam en sociaal?

Knalgroene ESG-fondsen hebben de afgelopen maand geprofiteerd van stijgende defensieaandelen, maar is dat niet in strijd met de S van sociaal verantwoord beleggen?

Liveblog Oekraïne: Minder in aandelen, meer in goud

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Rabobank koopt meer Chinese aandelen

Chinese aandelen zijn flink geraakt door een cluster van slecht nieuws. Rabobank ziet dit als een kans om in te stappen en heeft daarom recent de weging in Azië opgehoogd met het oog op de wat langere termijn. Hier is de licht positieve analyse van Schroders. Erik Mauritz van IEX heeft 5 redenen om wel en 5 redenen om nu niet in de Chinese beurs te stappen.

Chinese tech stocks are tracking a very similar path to the Nasdaq during the dotcom bubble. This means another leg lower may be coming. Chart by Morgan Stanley's strategy team. pic.twitter.com/JeuG4CCyas — Sofia Horta e Costa (@SofiaHCBBG) March 22, 2022

Amerikaanse inflatie is veel te hoog

Dus Fed-president Jerome Powell belooft extra in actie te komen, meldt CNBC.

Bizar! Zo komt de nikkelprijs tot stand

What's that thing we used to say on here about Renaissance paintings? pic.twitter.com/eSvB6nxXKG — Silvia Killingsworth (@silviakillings) March 17, 2022

Op naar globalisering 2.0

Column Joeri de Wilde: "Naïviteit over de gevaren van globalisering werkt dus twee kanten op. Ons terugtrekken binnen de veilige Westerse wereld is minstens zo naïef als de huidige afhankelijkheid van Russisch gas. Wat we nodig hebben is een realistisch plan gericht op een verscheidenheid aan vergaande samenwerkingsverbanden. Zo voorkomen we dat we ons overgeven aan de illusie van zelfvoorziening en doorbreken we de afhankelijkheid van een enkele partner of enkele energiebron."

Hoe te dealen met dalende markten?

“Try not to get too excited on up days and too despondent on down days,” he wrote. “The market’s gonna go where it’s gonna go and you need to preserve your mental capital.” Sterke analyse van Adam Grossman.

Groene revolutie levert 10 miljoen banen op

Pas op met niet winstgevende groeiaandelen

"However, on the whole the markets and growth stocks overall are far from cheap. If history is any guide, there is a decent chance that the next few years will hold some more market pain for the growthsters. That’s a good thing – it will help sort out the truly skilled ones from the pretenders." Prima verhaal.

Dure batterijen houden elektrische auto's (tijdelijk) prijzig

De prijzen van elektrische auto's dalen nog wel, maar minder hard dan verwacht. Dat komt doordat de prijzen voor grondstoffen van de batterijen snel stijgen. Volgens elektrische auto-experts Maarten Steinbuch en Auke Hoekstra hakt dat er op korte termijn wel in. "Maar uiteindelijk wint het steeds goedkoper produceren het van deze hoge batterijkosten." RTL Z bericht.

Dit is wel een enorm prijsvoordeel van EV's

Here's a look at how much it costs to charge your EV vs. refueling a gas vehicle. https://t.co/ZMI5sij9RJ pic.twitter.com/R2A2z5Dnnl — CNBC (@CNBC) March 21, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De passieve portefeuille houdt zich opmerkelijk goed staande.

Woningmarkt koelt nog niet af

De Nederlandse huizenprijzen stijgen – ondanks de oorlog in Oekraïne – ook in 2022 met dubbele cijfers. Economen van RaboResearch hebben berekend dat koopwoningen dit jaar gemiddeld 17,3% duurder worden, gevolgd door nog eens 5,5% in 2023. Omdat er bijna geen huizen te koop staan neemt het aantal transacties in 2022 af tot circa 191.000.