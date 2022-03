Must read: Rusland gaat zeker failliet

Must read

Olie maakt meer kapot dan je lief is

Volgens obligatiebelegger Hendrik Tuch van Aegon AM zijn er veel en belangrijke redenen om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk te beëindigen. Belangrijk verhaal.

Solaraandelen in zonnetje

De oorlog in Europa onderstreept de behoefte aan onafhankelijkheid in energie. De enige levensvatbare weg daarheen is via zonne-energie, stelt analist Luke Lango bij InvestorPlace. De extreme prijsstijgingen van olie en gas geven aandelen in zonne-energie extra rugwind.

Liveblog Oekraïne: Vooral banken en autobouwers de klos

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Rusland gaat zeker failliet

De inval in Oekraïne en de Westerse reactie daarop werpen de Russische economie 30 jaar terug in de tijd, bericht CNBC in een uitgebreid artikel.

For foreign investors, a Russian sovereign debt default 'is largely priced in’, economist says https://t.co/odO0A1xwRG pic.twitter.com/lrTh5OcAmV — Bill Watts (@wlwatts) March 14, 2022

Aldus de regering van Oekraïne

Oekraïne: in mei kan oorlog voorbij zijn, want dan heeft Rusland geen middelen meer https://t.co/ZD6lvIT7q8 — Business Insider Nederland (@BINederland) March 15, 2022

Waar gaat de goudprijs naartoe?

Lees de analyse van ABN AMRO.

De #goudprijs is sinds eind januari met 10% gestegen. De opleving weerspiegelt de vrees voor inflatie, oorlog en bezorgdheid over de devaluatie van valuta's. Goud als veilige haven is echter onvoorspelbaar. Wij verwachten volatiele goudprijzen. Meer: https://t.co/fvqkYoEjuR — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) March 10, 2022

Slechte start, goed einde

Jan-Willen Nijkamp houdt de moet erin: "In alle voorgaande situaties waarin de beurzen een rampzalige start kenden vond er later in datzelfde jaar nog een opmerkelijk herstel plaats. Dat zou ook nu kunnen gebeuren. Zo is het sentiment onder beleggers alleen in het beruchte crisisjaar 2009 nog somberder geweest. Een verklaring voor het steeds weer optredende herstel is simpel. Op het moment dat beleggers in een soort collectieve depressie zijn beland is al het slechte nieuws wat er maar te vinden is wel zo’n beetje ingeprijsd. Daarna kan het eigenlijk alleen nog maar meevallen." Fijn relativerende column.

Pictet verlaagt aandelenadvies eurozone

Volgens Pictet AM blijven de effecten van de Oekraïne-crisis voor de MSCI World beperkt. Dat ligt anders met aandelen uit de eurozone. Die krijgen een downgrade.

Aandelen EM blijven (na een goede start) opnieuw achter

Vooral de Chinese beurzen presterebn rampzalig.

Emerging Markets, after outperforming in the first couple of months of the year, are now trailing their global counterparts. The #ukrainewar and renewed #covid #lockdowns in #China are making investors leave. pic.twitter.com/rq3tpra4D9 — True Insights (@true_insights_) March 15, 2022

Huizenmarkt koelt zeker niet af

Rabobank: "Ondanks de oorlog in Oekraïne verwachten we dat de huizenprijzen dit jaar hard stijgen. In 2022 voorzien we een gemiddelde stijging van 17,3 procent, gevolgd door 5,5 procent in 2023. Doordat er bijna geen huizen meer te koop staan, worden er ook minder huizen verkocht. Daardoor valt het aantal verkopen in 2022 flink lager uit. Naar verwachting wisselen 191.000 koopwoningen van eigenaar. Voor 2023 verwachten we 198.000 verkopen." Lees het hele verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De passieve portefeuille houdt zich opmerkelijk goed staande.