Must read: Chinees beursbloedbad

De oorlog in Oekraïne dwingt beleggers tot actie

Volgens Ewout van Schaick van NN IP onderstreept de Oekraïne-crisis weer eens de noodzaak voor beleggers om actief en flexibel te zijn en vooral niet passief af te wachten. Welke keuzes maakt hij?

Liveblog Oekraïne: Veel slecht nieuws is al ingeprijsd

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Niet uitstappen!

Martine hafkamp in haar nieuwste column: "De grootste bedreiging voor de portemonnee van ons allen is inflatie. Het meest voor de hand ligt dan ook beleggingen te zoeken die deze inflatie juist veroorzaken. Grondstoffen dus en bedrijven die het hier van moeten hebben. Het is dan ook niet vreemd dat juist mijnbouwers, agri- en energiebedrijven dit jaar (fors) in de plus staan."

Chinees beursbloedbad

Koersen duikelen over een breed front omlaag. Vooral tech is het haasje. Terwijl bij ons corona van de voorpagina's is verdwenen vrezen Chinezen nieuwe lockdowns. Ook de vriendschap met Rusland speelt parten. CNBC bericht.

Apple supplier Foxconn halts operations at its Shenzhen sites, one of which produces iPhones, after the Chinese government placed 17.5 million residents of the southern city into lockdown for at least a week https://t.co/ztdLouPYUE — Bloomberg Economics (@economics) March 14, 2022

Pijnlijk

2022 zou het jaar van de comeback worden, zo voorspelden een aantal beleggingshuizen.

Hang Seng Tech Index is down 66% from its high! pic.twitter.com/OhMSIOHLdw — jeroen blokland (@jsblokland) March 14, 2022

#China tech rout deepens, as Beijing’s close relationship w/Russia raised risks for mainland companies already battered by renewed regulatory headwinds. Hang Seng Tech Index falls >10% as investors flee China risks in PANIC selling. pic.twitter.com/LFKHMj492K — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 14, 2022

Gevalletje goedkoop is duurkoop?

Er zijn beleggers die blij zijn om een bestaande aandelenposisitie uit te breiden als de koers flink is gedaald. Dat brengt immers de gemiddelde aankoopkoers (GAK). Dat is toch niet altijd zo slim. "The costs you have incurred in the past – in terms of money, your time, effort – are sunk. Do not sink in more money, time, and effort on an adventure that looks like failing. You may end up with a white elephant that causes you more trouble just owning it. Think hard, accept your mistakes, ignore sunk costs, cut your losses, and move forward." Leuke column.

Alternatief kooplijstje

Mochten we inderdaad teruggaan naar de seventies.

If we are in a seventies scenario, what to own?

(MS) pic.twitter.com/krpBtF3gHy — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 14, 2022

Nasdaq verkeert in bearmarkt

Dat constateert ook Michael Batnick. "It’s hard to find a lot of positives to say about the current market environment, but I’ll try anyway; These businesses are cheaper today than they were a year ago. Okay, that’s all I got for now."

Professionele beleggers maken dezelfde fout als particulieren

Actieve fondsmanagers en particulieren blijken aan dezelfde kwaal te leiden door hun best presterende aandelen te vroeg te verkopen en te lang vast te houden aan hun slechtste aandelen. Hoe actiever een fondsmanager, hoe groter dat risico. Lezen!

Timing doet er niet toe

"It is possible to put money into the stock market just before a major selloff and still make money. History says you just have to put in the time." Heerlijk verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). De passieve portefeuille houdt zich opmerkelijk goed staande.