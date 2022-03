Must read: Oorlog is rimpel in opgaande lijn

Must read

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Verbreed de portefeuille met private equity

Institutionele beleggers kunnen private equity niet langer negeren, betoogt Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors. Meer rendement dan aandelen tegen veel minder volatiliteit maken private equity aantrekkelijk.

Globalisering verder op de terugweg

Breakingviews - Ukraine speeds global rush to self-sufficiency https://t.co/LkUSoNnphv — Reuters Business (@ReutersBiz) March 9, 2022

Assetmanagers wereldwijd lopen 3,2 biljoen dollar mis

Als financieel adviseurs meer aandacht zouden hebben voor de wensen van vrouwen dan zou het wereldwijd belegd vermogen volgens BNY Mellon IM met honderden miljarden stijgen. Vooral ESG-beleggingen zouden profiteren. Overigens blijken vrouwen nog altijd betere beleggers dan mannen, want ze handelen minder.

Het zijn harde tijden voor techbeleggers

The “tech wreck” was now obliterated more than $5tn of value from the Nasdaq - equivalent to wiping out the entire U.K. stock market. Could it morph into a dotcom crash 2.0? https://t.co/gefwK57xzO pic.twitter.com/1ANo40f4iT — Robin Wigglesworth (@RobinWigg) March 9, 2022

Rimpel in opgaande lijn

Politieke spanningen en oorlogen zijn helaas van alle tijden. De geschiedenis leert ons dat beleggers in oorlogsjaren in paniek raken waardoor de beurzen dalen. Beleggingsexperts Arend Jan Velsink en Thomas van Ossenbruggen van Brand New Day onderzochten welke effecten politieke spanningen hebben op het beleggingsrendement. De twee analisten laten zien hoe westerse beurzen in het verleden reageerden op geweldsuitbarstingen en oorlogen.

Russische invasie is lakmoesproef ESG-beleggen

Ronald van Genderen van Morningstar: "De Oekraïne-crisis legt het accent van duurzaam beleggen ineens op het aspect van landenanalyse binnen het ESG normen- en waardenraamwerk. Dat is een stap weg van de bedrijfsanalyse die over het algemeen in de spotlights staat." Goede column.

Het is ook oorlog in valutaland

Goldman Sachs voorspelt een daling van de euro, aldus CNBC.

Tja, de roebel

#Russia’s Ruble slumped 8% against the dollar as local trading reopened for the first time this week. Trading of currency was halted by volatility over #Ukraine war. Bid-ask spread remains wide, signaling thin market liquidity, BBG reports. pic.twitter.com/xXzRz5SYGr — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 9, 2022

Dit deden 6 fondsbeheerders met Russische aandelen

In de dagen na de inval van Rusland in Oekraïne hebben veel managers van opkomende-landen beleggingsfondsen de knoop doorgehakt en Russische aandelen afgestoten of hun belang erin verkleind. Aan Morningstar vertellen zes van hen over hun afwegingen, waaronder fondsmanagers van Invesco en Fidelity.

Waar gaat het met de olieprijs naartoe?

CNBC presenteert drie scenario's.

Goldman sees 3 oil market scenarios unfolding from Russia-Ukraine war with one taking crude to $175 https://t.co/7zdHc1lbOK — CNBC (@CNBC) March 8, 2022

Koopkrachtdreun: Inflatie dit jaar naar 5,2%

De hoge energieprijzen stuwen de toch al flinke inflatie dit jaar verder op, verwacht het Centraal Planbureau (CPB). Het leven wordt 5,2 procent duurder dit jaar. Vooral de lagere inkomens zijn de dupe.

Nederland importeerde in 2021 voor 18,4 miljard euro aan goederen uit Rusland, waarvan 87 procent minerale brandstoffen (ruim de helft ruwe aardolie en verder vooral aardgas en aardolieproducten). https://t.co/jHFqXsNH6E pic.twitter.com/0zjATFC9QH — CBS (@statistiekcbs) March 9, 2022

Uitgifte van European Defence Bonds?

Column Rabo-econoom Ester Barendregt: "Voor een sterke verdediging heeft Europa een sterke euro nodig."



Poetin helpt onbedoeld mee aan een duurzame Europese toekomst

How Putin made the Green Deal great again https://t.co/kqVPnuZMQx — Hans Stegeman (@hanswstegeman) March 8, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Vooral de passieve portefeuille houdt zich goed staande.