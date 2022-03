Must read: We stevenen dus af op een recessie

Must read

Plus: Verstandige beleggingen in oorlogstijd, groeibedrijven zonder winst zijn uit de gratie, Nederlandse boeren zaaien graan, en méér.

Defensief boodschappenlijstje

Hoe als belegger te dealen met de oorlog in Oekraïne? State Street Global Advisors kiest voor Chinese obligaties, obligaties met korte looptijden, Amerikaanse en Japanse aandelen, de aandelensectoren energie en gezondheid, én dividendaandelen uit de opkomende markten.

Liveblog Oekraïne: Blijf vooral belegd!

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Hoe gaat de oorlog in Oekraïne eindigen?

CNBC bespreekt vijf mogelijke scenario's.

Rabobank rekent op een recessie

We waren de coronacrisis nog niet helemaal te boven en door de oorlog in Oekraïne stijgen ook de prijzen van grondstoffen. En dus stevenen we op een nieuwe recessie af, aldus onderzoekers van Rabobank. Van de scenario's die twee weken geleden werden bedacht, kan het meest optimistische alweer de prullenbak in.

Oorlogen zijn altijd goed voor goud

De goudprijzen zijn gestegen tijdens de #Oekraïne-crisis. Naarmate deze schokkende situatie zich verder ontwikkelt, denken wij dat #goud de "TINA" (the is no alternative) safe haven activa zal blijven. Lees meer: https://t.co/COnXl48T1E pic.twitter.com/H3LoMtnV2M — SchrodersNL (@SchrodersNL) March 6, 2022

De grondstoffenprijsanalyse van ABN AMRO

Column: Grondstoffen in de geopolitieke arena



Grondstofmarkten zijn gevoelig voor geopolitieke ontwikkelingen. Rusland en Oekraïne zijn beide grondstofrijke landen en daarmee brengt de oorlog Oekraïne meer grondstofonzekerheid met zich mee.https://t.co/TthwcEKWnu pic.twitter.com/yF6Y37nLaC — Casper Burgering (@CasperBurgering) March 7, 2022

Wat te denken van nikkel?

Somehow this is real. https://t.co/BSzKzZQwxF — Engr. Stephen Ituruka ??? (@stephenituruka) March 8, 2022

Economen hebben weer eens gefaald

Vrijwel geen enkele econoom heeft voorspeld dat de inflatie boven de 5% uit zou komen. De meeste voorspellingen zaten daar ver onder. Hoe kan een gestudeerde doelgroep het (wederom) zo bij het verkeerde eind hebben?

Het moet wel winstgevend zijn

De tijd van groei tegen alle kosten is voorbij. Investeerders verleggen steeds meer de focus van momentum richting fundamentals en winstgevendheid. Dat zegt Orlando Bravo van private equity-partij Thoma Bravo in een interview met CNBC.

Verschil tussen Europese en Amerikaanse beurzen verder vergroot

Martine Hafkamp in een nieuwe column: "Door de Russische inval in Oekraïne zal het verschil tussen de Verenigde Staten en Europa groter worden. Aan het begin van dit beleggingsjaar werd Europa getipt als de regio waar je zou moeten zitten, omdat we na de coronapandemie en het opheffen van allerlei lockdowns nog een inhaalslag zouden moeten maken. Hoe anders is de situatie krap twee maanden later." Wat betekent dit voor beleggers?

Slimme boeren

Boeren in Nederland zaaien deze dagen op meer akkers granen zoals tarwe en gerst dan ze normaal doen. Door de stijgende graanprijzen als gevolg van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zijn die gewassen plotseling interessanter geworden. Dat het Hollandse graan wat minder lekker is, maakt nu wat minder uit, schrijft RTL Z.

The impact of the Ukrainian war is trickling down to many food & agriculture companies in Europe and elsewhere. Here's what we know so far.https://t.co/otASVXJFYS — ING Economics (@ING_Economics) March 7, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Vooral de passieve portefeuille houdt zich goed staande.