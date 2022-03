Must read: alles wordt zo duur

Must read

Liveblog Oekraïne: Sweetspots Azië en opkomende markten

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Rendement terug naar normaal

Barry Ritholtz bereidt beleggers voor op lagere rendementen. Niet 13% per jaar meer in de VS, maar 8%. Ook niet slecht natuurlijk.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Alles wordt zo duur

The price of #wheat is up ~30% since the beginning of the crisis, +72% YTD, as #Russia and #Ukraine are significant producers and exporters of wheat. pic.twitter.com/tL1ymuMzVY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 4, 2022

Meer bitcoin minen?

Rich in energy, but starved of foreign currency, Russia may use Bitcoin mining to dent the impact of ever tougher sanctions as the war in Ukraine drags on, according to one analyst https://t.co/1fx0i8GjwN — Bloomberg Markets (@markets) March 4, 2022

Oei

ING reports eur 6.7 bln outstanding Russian loans as of Feb 28th. To put into context, ING made a net profit of eur 4.8 bln in '21. — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 4, 2022

Hoe doet hij het?

Profiel van een veranderende, activistische topbelegger: Paul Singer (Elliot Management)

Mooie rit

Berkshire is nearing $500,000. The A shares got to $494,157.50 this morning. In 1980, it was going for $250. — Eddy Elfenbein (@EddyElfenbein) March 3, 2022

Proost

Russian investment expert drinks to ‘death’ of markets, says he’ll go back to being a Santa Claus https://t.co/EPyIRapEqE — FORTUNE (@FortuneMagazine) March 4, 2022

Paria-status

En dat komt natuurlijk omdat Rusland steeds meer de paria op de financiële markten wordt. Het FD somt het op.