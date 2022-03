Must read: Westen sloopt Russische economie

Must read

Liveblog Oekraïne: Sweetspots Azië en opkomende markten

Wat betekent de Russische inval in Oekraïne voor de financiële markten? Assetmanagers geven hun visie.

Robuuste belegging voor de grote jongens

Een diepgaande analyse van Af Advisors over de risico's (weinig) en kansen (veel) van infrastructure debt. "De continue vraag naar meer, beter en duurzamere infrastructuur draagt mede bij aan de toenemende aandacht voor deze beleggingscategorie."

Lesje oorlogbeleggen

Column Meb Faber: “My rule — and it’s good only about 99% of the time, so I have to be careful here — when these crises come along, the best rule you can possible follow is not “Don’t stand there, do something,” but “Don’t do something, stand there!”

Volgens Nick Maggiulli is er alle reden om als belegger optimistisch te blijven. "Despite the wars, depressions, and sicknesses of the last 100 years, we somehow pulled through. The optimists triumphed. As we face similar challenges in the days and years ahead, the question is: will the optimists triumph yet again?"

Centrale banken doen het rustiger aan

(Mocht u niet goed begrijpen waarom de beurzen toch weer stijgen)

Westen wil Russische economie slopen

En dat gaat nog lukken ook, meldt CNBC.

Helaas heerst Rusland in de energiemarkt

Spreiden is niet altijd een goed idee

Bijvoorbeeld in tijden dat beleggers optimistisch zijn. Belangrijke Amerikaanse studie.

De impact van short selling is aanzienlijk

"If shorts have no impact, why does corporate management famously hate and fear them so much?" Interessante Amerikaanse column.

Obligaties zijn niet de oplossing

Reële rente (coupon minus inflatie) waren de laatste 50 jaar niet zo negatief als tegenwoordig.

Fondsstromen als nuttige input voor markttimers

Fund flows kunnen voor beleggers, die de markt willen timen, nuttige informatie bieden, schrijft Detlef Glow van Lipper Refinitiv.

Als de Nederlandse vlag Russisch is geworden

Nederlandse baggerschepen van onder meer Boskalis varen onder Russische vlag. Wat nu?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nederlandse woningwaarde met 1 biljoen gestegen

Volgens woningwaarderingsbedrijf Calcasa is de totale koopwoningwaarde in Nederland sinds medio 2013 met 1 biljoen euro toegenomen. Vooral het laatste jaar ging het hard.