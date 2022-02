Must read: leren van weermannen

Must read

Wat kunnen marktvoorspellers leren van de weerman? Plus; beleggen in muziekroyalties, komt er stagflatie en hypotheekrente verder omhoog.

Welke fout zal de Fed maken?

De Fed zal het niet snel goed doen dit jaar. Of ze verhogen te rente te snel of te langzaam. Het is aannemelijk dat ze de tweede fout gaan maken, zo rekent Edin Mujagic voor.

Wachten op een diepere correctie

Maar liefst drie assetmanagers, LGIM en Natixis IM en AXA IM, sturen vandaag sombere berichten de wereld in. LGIM koopt nu in geen geval de dip. Natixis IM heeft het aandelen- en obligatie-advies naar onderwegen verlaagd, en AXA IM rekent op een beursval van nog eens 20%. Help!

"Iedereen die beleggen makkelijk vindt, is dom"

David Miller neemt afscheid van Quilter Cheviot als hoofd beleggingen en gaat na 41 jaar met pensioen. In een slotcolumn schetst hij een zonnige toekomst voor actieve managers, mits de blik altijd op de lange termijn is gericht.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Lekker actueel

Wat marktvoorspellers kunnen leren van de weermannen en -vrouwen.

Cathie Wood voorspelt misallocatie

De vrouw achter de ARK-ETF denkt dat we de grootste misallocatie van vermogen ever zullen zien.

Hoe werkt beleggen in muziekroyalties?

Een vaste stroom aan inkomsten uit muziek? Steeds meer artiesten verkopen hun rechten. Waar op te letten?

Coronapijn

Schiphol lijdt onder corona: 287 miljoen euro verlieshttps://t.co/Et7DZuk7XS pic.twitter.com/jniwSQGRB8 — RTL Z (@RTLZ) February 18, 2022

Verder omhoog

Hypotheekrente opnieuw sterk gestegen: De hypotheekrente blijft stevig oplopen: voor de tweede week op rij hebben bijna alle actieve geldverstrekkers hun rentetarieven verhoogd, meldt De Hypotheekshop. https://t.co/qwR5Rjro85 pic.twitter.com/RbUuvygbWo — AM (@AMweb_nl) February 18, 2022

Komt er stagflatie?

ESG-steun voor Afrika