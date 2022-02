Must read: obligatiebeleggers hebben het pas moeilijk

Must read

Beleggen draait vooral om de juiste assetallocatie

Wie zijn de beste assetallocators? Dat staat in het nieuwste e-magazine van IEX Profs.

Obligatiebelegers hebben het pas moeilijk

Niet de aandelenmarkt maar de obligatiemarkt is verstoord, schrijft Erik Schmahl van Rabobank.

Maar normalisering monetair beleid biedt ook obligatiekansen

De obligatiemarkt staat de komende tijd de nodige volatiliteit en ontwrichting te wachten. Obligatiebelegger Sarang Kulkarni van Vanguard ziet temidden van alle gevaren ook nog wel lichtpuntjes.

Frustreer daytraders

Hoe de 97 jarige Charlie Munger, compaan van Warren Buffett, de werking van de beurs graag zou wilen zien. CNBC bericht.

Oosteuropese succeslanden

Beleggen is leven met verandering

Joachim Klement: "I would again say, stay humble. Also, don't be dogmatic in the sense that the way things have worked in the past will be the way they work in future." Heerlijk interview.

In dit kader

Underperformance waarde-aandelen is het gevolg van ESG-hype

Zo blijkt uit onderzoek. Het is waarschijnlijk ook de reden dat smallcaps het de laatste jaren slechter hebben gedaan. Ook Larry Swedroe wijdt een lange en interessante column aan de relatief zwakke koersontwikkeling van waarde-aandelen.

Pas op met big tech

Wie wil beleggen in Amerikaanse of Chinese techreuzen moet voorzichtig zijn. De kans bestaat dat die hun beste tijd gehad hebben. Een aantal analisten voorziet namelijk grote problemen. Lees ook: Het ene techbedrijf is het andere niet.

Mini-beleggingscategorietje

De acht valkuilen van een stresstest

Verstandige beleggers onderwerpen hun portefeuilles regelmatig aan een stresstest. Maar eenvoudig is dat niet. Fondsbeheerder Simon Evan-Cook bespreekt acht valkuilen.

De ECB is aan zet

ABN AMRO rekent op een minder verkrappingstempo dan de markt.

Green bonds zetten obligatiemarkt op kop

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).