Must read: Het grote verschil met een casino

Must read

"Enerverend begin van 2022 is geen reden tot wanhoop"

Minder economische groei, minder hulp van centrale banken en meer geopolitieke spanningen maken de markten nerveus. Ewout van Schaick van NN IP schetst de beleggingsimplicaties. "Er is werk aan de winkel!"

Beleggen is vooral geduld hebben

Het grote verschil met een casino: "At the casino, the longer you gamble, the greater your odds of walking away a loser. The casino has better odds than you. It’s math. But in the stock market, the longer you invest the greater your odds of success." Leuk verhaal.

Fed gaat nu 7 keer verhogen

Markets now think that Fed will raise almost 7 times until 1st 2023 FOMC meeting. pic.twitter.com/TPfR8jMPS0 — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 14, 2022

UBS ziet enorm potentieel in elektrische auto's

UBS heeft hoge verwachtingen van de verkoop van elektrische auto's. Het zijn niet alleen autoproducenten die profiteren, maar ook toeleveranciers en groene energiebedrijven.

Praten is beter dan dumpen

Investors should question the idea that the best way to make polluters pollute less is to dump their shares. Instead, they should hold on to them and work with managers to reduce emissions https://t.co/L5YpXGIaSv — The Economist (@TheEconomist) February 13, 2022

Het minst slechte alternatief

Goede column van Jan-Willem Nijkamp waarin veel aan bod komt:"Lange tijd gold het motto dat er geen alternatief was voor aandelen omdat de rente zo laag was. Waren ze voorheen het enige alternatief, nu worden ze zo langzamerhand het minst slechte alternatief."

Aantrekkelijke banken

De koers van veel bankaandelen staat allang niet meer op diepvriesstand, al is het sentiment nog nergens echt bullish te noemen. Maar op de lange termijn zien Morningstar-analisten Niklas Kammer en Johann Scholtz, daar wel redenen voor. Vooral bij de aandelen ABN Amro en Lloyds.

Tijd om risico's te verminderen

We have lowered the risk profile of our Global Multi-Asset Portfolios. The odds of an #inflation scare and a further escalation around #RussiaUkraine have increased. We provide a concise playbook for IF #Russia invades in the Daily Insight. (https://t.co/9mE8Uz8lsv) pic.twitter.com/j1Lw7JHDbI — jeroen blokland (@jsblokland) February 14, 2022

Beleggingsfouten maken is menselijk

Het overkomt ook de besten.

State Street gaat voor convertibles

"If the recent market jitters are anything to go by, returns could prove hard to come by this year. The convexity of convertible bonds can provide investors with a way to navigate volatility in an inflationary environment." Hier is het hele advies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het rendementsverschil is opmerkelijk.

Lekker sparen met corona

Het totale tegoed op betaal-en spaarrekeningen van Nederlandse huishoudens nam in 2021 met €38,2 miljard toe tot een totaal van €528,6 miljard. Deze toename is kleiner dan in 2020, het eerste coronajaar, toen huishoudens bijna €42,6 miljard op hun bankrekening bijschreven.