Must read: wiebelige markt

De vele uitdagingen van fondsselectors

Professionele fondsselectors rekenen op een lastig jaar nu de inflatie het hoogste peil in 30 jaar bereikt, centrale banken stimuleringsmaatregelen terugdraaien en de verwachtingen van cliënten een factor twee hoger liggen dan zij realistisch vinden.

Cybercriminaliteit hakt erin bij bedrijven

De kosten van cybercriminaliteit vliegen omhoog. Voor beleggers wordt het een steeds grotere bedreiging. Overheden en verzekeraars zijn gevraagd om met oplossingen te komen, meent Aegon AM.

Europese banken in herstelmodus

De koers van veel bankaandelen staat allang niet meer op diepvriesstand, al is het sentiment nog nergens echt bullish te noemen. Maar op de lange termijn zien Morningstar-analisten Niklas Kammer en Johann Scholtz daar wel redenen voor.

Hogere rente heeft ook voordelen

Renco van Schie van Valuedge is blij dat er een einde komt aan het tijdperk van de negatieve rente. "Nu rentes weer naar normalere, positieve niveaus bewegen, zullen excessen verminderen en zal kapitaal efficiënter gealloceerd kunnen worden."

Niks mis met een correctie

Ben Carlson geeft 10 redenen waarom hij 'blij' wordt van correcties. Zoals: "f you have new savings to put to work you’re buying in at lower prices and higher dividend yields every time stocks fall further. If you hold cash or bonds in your portfolio you can rebalance those more stable assets into stocks."

Griekse en Italiaanse obligatierentes lopen flink op

Wiebelige markt

Uit de nieuwste column van Martine Hafkamp: "Op de beurzen zijn de onderlinge verschillen erg groot. Minder dan verwachte bedrijfsresultaten worden hard afgestraft, beter dan verwachte kwartaalcijfers worden gewaardeerd, zij het minder enthousiast dan de negatieve ontvangst waarop mindere resultaten worden getrakteerd. Het rommelige sentiment van de afgelopen tijd heeft er in ieder geval voor gezorgd dat aandelen, tenzij we een recessie voor onze kiezen krijgen, niet meer (zo) duur zijn."

Autofabrikanten houden nog even last van ernstige chiptekorten

European car sales aren't expected to recover to pre-crisis levels this year as chip shortages continue to have an impact on production https://t.co/MADdVPGHs0 — Bloomberg Markets (@markets) February 8, 2022

Kansen met climatetech

Klimaatverandering en de energietransitie vormen de grote uitdagingen van deze tijd. Maar omdat er zulke grote bedragen in geïnvesteerd worden, liggen er ook mooie beleggingskansen. Vincent Juvyns, Global Market Strategist bij J.P. Morgan Asset Management, legt uit waar die precies te vinden zijn.

Doen we niks, dan zijn de kosten van de klimaatverandering, zoals overstromingen, pas echt hoog, becijfert CNBC.

Inflatie raakt hypotkeekklanten

ING heeft 346 euro miljoen opzij gezet om het mogelijke risico op te vangen dat klanten hun hypotheek niet meer kunnen betalen. De bank ziet dat zijn hypotheekklanten door de hoge inflatie steeds meer geld kwijt zijn aan energie en voedsel, waardoor een deel van hen mogelijk geen geld meer overhoudt om de hypotheek te kunnen betalen.

Vooral de superrijken worden rijker

The Super Wealthy versus the Merely Rich https://t.co/B76ILZqtdE pic.twitter.com/Ccjec88WNg — Barry Ritholtz (@ritholtz) February 7, 2022

Jeff Bezos is niet de enige: superrijken kopen massaal superjachten, blijkt uit de recordverkoop van luxeboten https://t.co/aoaiSnmLJx — Business Insider Nederland (@BINederland) February 7, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Belast verkoopwinst huis

Economen denken na over een nieuwe vermogensbelasting. Wimar Bolhuis kijkt nadrukkelijk naar de Franse praktijk.