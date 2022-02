Must read: inflatie kan ook een voordeel zijn

Must read

Hogere rente heeft ook voordelen

Renco van Schie van Valuedge is blij dat er een einde komt aan het tijdperk van de negatieve rente. "Nu rentes weer naar normalere, positieve niveaus bewegen, zullen excessen verminderen en zal kapitaal efficiënter gealloceerd kunnen worden."

Positive again the new normal? Volume of negative-yielding debt has crashed <$5tn for the 1st time since 2015. pic.twitter.com/fpjrj8rfHQ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 7, 2022

MFS: Donderwolken boven opkomende markten

De factoren die opkomende markten normaliter aantrekkelijk maken voor beleggers, wegen dit jaar niet op tegen een stijgende dollar, geopolitieke onrust en een volatiel China, stelt beleggingsstrateeg Rob Almeida van vermogensbeheerder MFS.

Zwakke beursgangen maken huiverig

Het is opvallend hoeveel beursintroducties van vorig jaar met meer dan twee derde in koers zijn gedaald. Na zulke ervaringen in 2021 zal het moeilijk zijn om beleggers voor een nieuwe beursintroductie te porren in 2022, verwacht Erik Schmahl van Rabobank.

Obligatiebeleggers zijn het jaar waardeloos begonnen

The global bond rout continues on concern of aggressive rate hikes around the globe https://t.co/eqIaY5y1lX — Bloomberg Economics (@economics) February 7, 2022

Inflatie helpt enkele aandelensectoren duidelijk vooruit

JP Morgan AM. "Persistent moderate inflation poses a risk to cash and government bonds. Gold and index-linked bonds may not be as good a hedge as is often thought. So long as inflation looks on course to moderate and settle at roughly 3% we expect returns in stocks that will outpace inflation until interest rates eventually rise to a point which causes a recession. However, look to financials, energy and industrials to provide the best inflation hedge, as well as the options available in alternative markets."

Geen rentepaniek

Martine Hafkamp is niet bang dat de ECB snel gaat verhogen. "Na de volgende vergadering van de ECB in maart weten we meer omdat de centrale bank dan pas over nieuwe economische data beschikt en op basis waarvan een zorgvuldige en ‘to-the-point’ analyse kan worden gemaakt over welke maatregelen er al dan niet nodig zijn." Rustgevende column.

Klimaatdoelen grote bedrijven niet al te veel waard

‘Net zero’ plans by some of world’s biggest companies accused of falling short https://t.co/iuv6NvKxfP — Hans Stegeman (@hanswstegeman) February 7, 2022

Blijft goud boven de 1800?

Dat zou toch wel bijzonder zijn als de rentes verder stijgen. CNBC heeft het verhaal.

Minder risico en hogere k/w met ESG-beleggen

Duurzame aandelen hebben de afgelopen jaren uitstekend gepresteerd. Ze bleken ook relatief veilig in tijden van marktturbulentie. Duur zijn ze wel. Dat is natuurlijk wel een nadeel.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De nieuwe verantwoordelijkheid van banken

Uiteraard willen bankiers nog steeds graag geld verdienen, maar er is ook een groeiend bewustzijn van hun cruciale rol in een betere wereld: als financier van het bedrijfsleven kunnen banken de spil vormen van een duurzame economie. Katrin Kaufer: "Iedere investeringsbeslissing vertelt het verhaal van onze toekomst."

Nieuwe vermogensheffing: Dit zijn de keuzes