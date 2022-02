Must read: trends om in de gaten te houden

Must read

Beleggen in bosbouw biedt meer dan aantoonbare klimaatvoordelen

Martin Davies, wereldwijd hoofd van Nuveen Natural Capital, geeft in een column een aantal ijzersterke argumenten waarom beleggers niet om bosbouw heen kunnen. Het lijkt wel de oplossing van alles.

De ECB heeft helemaal geen haast met het verhogen van de rente

Terwijl de Fed volgende maand al begint met het verhogen van de rente, verwacht vermogensbeheerder MFS dat de ECB pas ergens in de tweede helft van 2023 in actie komt. Vanmiddag is er weer een (non)rentebesluit.

De ECB bestaat uit verschillende meningen

Gezond rendement

Het thema Gezonde levensstijl is achtergebleven bij de wereldindex. Maar de lange termijn groeivooruitzichten voor het thema blijven volgens Rabobank goed. "Ook zijn de waarderingen in lijn met de index, waardoor de koersontwikkeling niet zal worden geremd."

Interessante beleggingstrend?

Ondergewaardeerde aandelen

Morningstar ontdekte juweeltjes zien in de sectoren gezondheidszorg, industrie en financiële dienstverlening, zoals het grote Roche. Hier is deel 1 van de serie.

VIX heeft waarde

Mist slim ingezet kan het lonen ook te beleggen in de volatiliteitsindex. Diepgaande studie, vooral interessant voor quants.

Wat als Rusland Oekraïne binnenvalt?

De spanningen tussen Rusland en het Westen zijn de afgelopen weken sterk opgelopen. Mocht de situatie escaleren, dan heeft dat economische gevolgen voor Nederland. In deze studie beschrijven we wat die economische gevolgen zijn. #RaboResearch https://t.co/3eM1fvqvCw — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) February 3, 2022

Hoofdpijndossier spaartaks

De hoogste rechter heeft geoordeeld dat de belasting oneerlijk is en dat gedupeerden recht hebben op herstel. Hoe gaat de regering dat oplossen? Lees ook de sterke column van Sheila Sitalsing in de Volkskrant.

Overnames maken ongezond

"Using employer-employee level data linked to individual health records, we document that the incidence of stress, anxiety, depression, psychiatric medication usage, and even suicide increase following acquisitions. These effects are prevalent among employees from both targets and acquirers, in weak as well as in growing, profitable firms." Verklaart dat waarom een groot deel van de overnames slecht uitpakt?

Looninflatie is here to stay

Er waren in de laatste 20 jaar vaker periodes met lage werkloosheid, maar dat leidde amper tot hogere lonen. Dat is dit keer anders, zegt J.P. Morgan AM. in Nederland is inmiddels de helft van de vacatures moeilijk vervulbaar. Ofwel, bedrijven moeten iets verzinnen om aan hun mensen komen.

Turkse inflatie loopt finaal uit de hand

"Slechts 18% verzekeraars gebruikt data als concurruntievoordeel"

De steeds volatieler wordende verzekeringsmarkt staat onder druk – een druk die verergerd wordt door de klimaatcrisis, wereldwijde economische schokken en technologische vooruitgang op gebieden zoals autonome voertuigen. Een druk die ervoor heeft gezorgd dat verzekeraars er verstandig aan doen data te gebruiken om alle (nieuwe) risico’s goed te kunnen beprijzen. Dat lijken nog niet alle verzekeraars volgens Capgemini goed te begrijpen.

Actief versus passief

