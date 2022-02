Must read: Obligatiemarkt vertrouwt het niet

Must read

Kleine Amerikaanse assetmanager wint twee grote prijzen

Neuberger Berman won gisteren twee van de vijf Asset Allocation Awards, waaronder de hoofdprijs. Wie gingen met de andere prijzen naar huis? Ook belangrijk, hoe beoordelen de winnaars het huidige beursklimaat?

Iedereen of alleen de klagers?

Het kabinet schuift een definitief besluit over compensatie voor de problemen met de spaartaks nog even voor zich uit. Pas bij het opstellen van de Voorjaarsnota, die eind mei naar de Tweede Kamer gaat, wordt bepaald welke groepen uiteindelijk in aanmerking komen voor herstel en welke niet.

Gemiste kans

If women invested at the same rate as men, the global fund management industry could have had more than $3 trillion in additional cash to allocate last year, study shows https://t.co/QX3Dx02e7Y — Bloomberg Markets (@markets) February 2, 2022

Obligatiemarkt vertrouwt het niet

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa is enigszins verbaasd over de lage rentestanden. Die passen niet bij de inflatieverwachtingen. Wat is hier aan de hand? Wat betekent dat voor beleggers?

Beurzen in beweging: uitstappen of bijkopen?

Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer kiest voor het laatste. "Het zou ons niet verbazen als stijgende bedrijfswinsten – ook in 2022 – de drijvende kracht zullen zijn achter stijgende aandelenkoersen. Hoewel we waarschijnlijk rekening moeten houden met meer beweeglijkheid op de beurs, zijn wij optimistisch over de komende periode."

Extra regulering cryptohandel

Nieuw Europees wetsvoorstel voor cryptotransfers om onder meer witwassen tegen te gaan raakt cryptoplatforms.

Britse beurs blijft maar achter

Nobody likes UK equities. If you look at international flow, investors have been dumping UK closed equity funds since 2005 for in total U$ 85 bln, with an acceleration since Brexit referendum.

(BofA) pic.twitter.com/puPq91b0Ah — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 2, 2022

Renteverhogingen Fed hoeven aandelenbeleggers niet pijn te doen,

maar zeker is wel dat de volatiliteit flink zal toenemen. Riemen vast! Lees de nieuwste analyse van Ben Carlson.

De ECB kiest voor een andere aanpak

#ECB ramps up balance sheet expansion: Total assets jumped by another €22.2bn, most in >1mth as Lagarde keeps printing press rumbling. ECB balance sheet now at ATH of €8,622.6bn, equal to 81.7% of #Eurozone GDP vs #Fed's 36.9%, BoE's 42%, BoJ's 134.5%, SNB's 140%. pic.twitter.com/EoFz1KVOg4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 1, 2022

Beleggers onderschatten belang human capital

Zonder slimme, daadkrachtige, innovatieve mensen zijn bedrijven verloren. Voor beleggers is het daarom van groot belang indicatoren te ontwikkelen voor human capital, aldus Capital Group.

Beter beleggen begint met ...

... beter schrijven. Leuk verhaal. "It’s something I highly recommend to any person and investor. If you go over your investment decisions in your mind, you miss the bigger picture. When you write down your thoughts, you find out whether you’ve done your homework or not."

Kan OPEC+ niet wat meer oppompen?

OPEC+ will likely stick to existing policies of moderate output increases, five sources from the producers' group said even as it expects demand to rise to new peaks this year and as oil prices trade near their highest since 2014 https://t.co/2IlmMmnYks pic.twitter.com/PIeZ0hMkJd — Reuters Business (@ReutersBiz) February 2, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).