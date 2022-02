Must read: vooral spaarders zetten rentes laag

Columbia Threadneedle en de hoge kunst van assetallocatie

Vanmiddag worden weer de jaarlijkse Asset Allocatie Awards uitgereikt. Columbia Threadneedle Investments is genomineerd voor drie van de vijf prijzen. Iets doet de assetmanager blijkbaar heel goed. Wat? We belden met Toby Nangle, hoofd assetallocatie wereldwijd van Columbia Threadneedle.

De Chinese tijger gaat dit jaar brullen

Na een uitdagende periode voor beleggers geeft Fidelity International drie redenen waarom China in het vandaag begonnen jaar van de tijger opnieuw hard kan brullen.

Japanse fabrieken draaien op volle toeren

Lees ook: Japan is de ideale springplank.

The Japan manufacturing #PMI rose sharply in January to a near 8-year high of 55.4. The expansion was underpinned by quicker uplifts in output and new orders while sentiment was strong. Inflationary pressures remained elevated, however. Read more: https://t.co/fS215CkhTe pic.twitter.com/kq5fBoFlPQ