Must read: Aziatische kansen

Veilige staatsobligaties bieden niet meer de bescherming van weleer

Beleggers met een traditionele 60-40-portefeuille doen er volgens Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors verstandig aan om in een tijd van stijgende inflatie hun beschermingsopties te verbreden.

Geen paniek!

Martine Hafkamp stelt gerust: "Leidend zullen toch steeds weer de bedrijfsresultaten zijn. Die vallen tot op heden mee en naar verwachting zullen de meeste Blue Chips winst blijven genereren. Een dip als deze biedt dan juist weer mooie kansen. Op dit moment lijkt er eerder sprake te zijn van een terugkeer naar de realiteit, niet van het begin van een totale ineenstorting." Prima column.

Strengere Europese techregels

Twee nieuwe Europese wetten leggen de grote techbedrijven (iets meer) aan banden. Wat gaat er allemaal veranderen? Dat zocht RTL Z uit.

Kleine correctiehandleiding

De 10 regels van Joshua Brown. Even hilarisch als zinvol.

Zoals: "No one wants to hear you complain about having stocks that are down. They also have stocks that are down. Commiserating with humor is allowed. Memes about losses are great, everyone can relate. Here’s the deal: Everyone has stocks that are down, at all times. And at a time like this, everyone has stocks that are down big. If they don’t, they’re not really investors." Heerlijk.

Grondstoffenbeleggers zijn het jaar wel goed begonnen

Aziatische top picks

Citi gaat voor Japan en China. Lees ook: Japan is de ideale springplank.

Schroders is postief over China

Wel even geduld aub.

Is er licht aan het einde van een lange donkere tunnel voor de Chinese #economie? De nieuwste gegevens tonen opnieuw een kwartaal van groeivertraging in #China, maar later dit jaar kan verbetering optreden.



— SchrodersNL (@SchrodersNL) January 21, 2022

Mercer's metamorfose

De wereld verandert. Vermogensbeheerder Mercer vertelt welke omvangrijke metamorfose de wereld te wachten staat. Niet schrikken!

Meer waard dan hun koers

De aandelenanalisten van Morningstar presenteren een (eerste) lijstje van ondergewaardeerde aandelen. Daar staat ook Just eat Takeaway op.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Duurzame discussie

Betalen onze kinderen en kleinkinderen de rekening van Rutte IV?

Helemaal niet! Dat schrijft Rabo-econoom Hugo Erken in een goede column.