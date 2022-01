Must read: Vier redenen om aandelen te verkopen

Must read

Niet iedereen doet buy the dip. Plus; Japanse centrale bank wil samenwerken, SPAC-drukte en olie staat op 7-jaarrecord.

De Fed slaat een heel andere toon aan

De economie kan zonder de zijwieltjes! Dat is in de kern van de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell. En de rente gaat nog vaker omhoog, zo schrijft Edin Mujagic.

Pas op; meer volatiliteit, kortere cycli

Economische cycli worden korter en de uitslagen van groei en krimp groter. Op de beurs leidt dat tot meer volatiliteit. Volgens Pimco zijn beleggers hier nog onvoldoende op voorbereid.

Succesvol beleggen vraagt vooral om goede assetallocatie

Assetallocatie bepaalt voor meer dan 80% het uiteindelijke beleggingsrendement. Om die reden loont het om de beste assetallocators te volgen. Wie dat zijn?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Coronaverjaardag

#AEX is even duur als twee jaar terug, toen we naar live tv uit Wuhan gingen kijken, zeg maar. Koers gaf 'm van jetje in die twee jaar, maar opvallend dat analisten met hun schattingen nog veel hysterischer waren pic.twitter.com/cMSajMLyAR — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 28, 2022

Olie staat hoog

Oil trades near a 7-year high on signs of robust demand https://t.co/CcyPDvkBzD#OOTT pic.twitter.com/0yh0nwf5zq — Helen Robertson (@HelenCRobertson) January 28, 2022

Vier redenen om aandelen nu te verkopen

Een pensioendatum in zicht kan een goede reden zijn.

Groter, groter, grootst

De allergrootste private equity-maatschappijen zijn alleen maar groter geworden. Wat nu?

Goed idee, samenwerken

BOJ's Kuroda says Japan must cooperate with U.S., Europe on cenbank digital currency norms https://t.co/sC1QQnCINo pic.twitter.com/ghKDNJsbys — Reuters Business (@ReutersBiz) January 28, 2022

SPAC-drukte