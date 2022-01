Must read: vergeet de ruis!

Must read

Japan is de ideale springplank

Enkele Japanse bedrijven vormen de drijvende kracht achter het bredere Aziatische economische groeiverhaal, stelt Richard Kaye van Comgest.

Moet het ergste nog komen voor staatsobligaties?

Obligatie-expert Stuart Edwards van Invesco ziet het bijzonder somber in voor de obligatiemarkt. Dit in tegenstelling tot Robert Tipp, hoofd beleggingsstrategie van PGIM Fixed Income, die juist optimistisch is. Wat zijn de argumenten? Wie krijgt er gelijk?

Centrale banken verkrappen,

dus het IMF waarschuwt beleggers voor marktturbulentie, aldus CNBC.

Geef de schuld maar aan omikron

Omikron zet de Fed aan tot actie. Stagflatoire risico's nemen toe naarmate de omikron-variant de #economie verder ontwricht en de #Fed stappen onderneemt om #inflatie onder controle te krijgen.



Lees meer: https://t.co/7Q03lrp8GM pic.twitter.com/Y9Ihf7YqF6 — SchrodersNL (@SchrodersNL) January 26, 2022

Fed laat markten in onzekerheid

By not acting already, the #FederalReserve leaves the odds of falling behind the curve & unanchored #inflation expectations elevated. Also, little news on the balance sheet run-off will keep markets guessing. So this might be less favorable for markets than a surprise move. pic.twitter.com/OyMsoEBPtg — jeroen blokland (@jsblokland) January 26, 2022

Met ARFI's steevast de inflatie verslaan

Absolute Return Fixed Income Strategies zijn volgens Pictet AM een interessant alternatief voor obligaties.

Europese inflatie daalt tot onder 2% einde dit jaar

Eurozone: Lage groei - hoge inflatie - een mix die niet zal blijven duren. https://t.co/EsZ2lj6C9R pic.twitter.com/YhRclMS6Pq — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 26, 2022

Geen zorgen voor langetermijnbeleggers

Beleggers die paniek voelen opkomen, moeten zich niet laten leiden door de waan van de dag, maar vasthouden aan hun plan en rekening houden met langetermijntrends. Het is niet uitzonderlijk dat de markt een correctie van 10% ondergaat. Chill!

Reuters heeft aandacht voor de Europese banken

Die proberen een vuist te maken tegen de grote Amerikaanse concurentie.

Now or never? European banks eye comeback against Wall Street https://t.co/2nK2Ogddki pic.twitter.com/G20VpsZ1dN — Reuters (@Reuters) January 27, 2022

Pensioenen worden NIET verhoogd

Het leven wordt door de inflatie steeds duurder, maar de pensioenen stijgen vooralsnog niet. De dekkingsgraad bij de grote pensioenfondsen is nog te laag om te kunnen indexeren, maken de fondsen bekend. Wel gaat het de goede kant op: de dekkingsgraad is gestegen. RTL Z bericht.

Beleggen in obligaties opkomende markten?

Morningstar heeft een lijstje samengesteld van de vijf best presterende fondsen. Capital Group ziet mooie kansen in deze steeds groter wordende obligatiemarkt.

Distributiecentra razend populair bij beleggers

Logistiekvastgoed was het afgelopen jaar de meest populaire investering onder vastgoedbeleggers. Het verdringt de kantorenmarkt van de eerste plaats. Geld dat eerst in winkels en hotels zat, gaat nu naar grote dozen in het weiland.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).