Must read: leren leven met volatiliteit

“Beijing weet wat het doet”

Er is veel negatiefs over de Chinese economie en beurs te berichten, maar daar gaat senior marktstrateeg Chi Lo van BNP Paribas Asset Management niet in mee. Hij acht de kans groot dat de Chinese beurs in de tweede helft van dit jaar stevig herstelt. “Buitenlandse beleggers keren dan ook weer terug.”

Moet het ergste nog komen voor staatsobligaties?

Obligatie-expert Stuart Edwards van Invesco ziet het bijzonder somber in voor de obligatiemarkt. Dit in tegenstelling tot Robert Tipp, hoofd beleggingsstrategie van PGIM Fixed Income, die juist optimistisch is. Wat zijn de argumenten? Wie krijgt er gelijk?

Wat beslist de Fed?

Een eerste renteverhoging in maart en wat extra verkrappingen, zo verwacht CNBC.

De ECB doet nog even niet mee

#ECB Balance sheet jumps >€8,600bn for 1st time as Lagarde keeps printing press rumbling notwithstanding inflation, which has risen to 5%. Total assets rose by another €6.4bn on QE. ECB balance sheet now equal to 82% of Eurozone GDP vs Fed’s 38.2%, and BoJ’s 134.5%. pic.twitter.com/xLoMUPUbbo — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 25, 2022

Beleggen in tijden van inflatie

In eerdere tijden pakte dat vooral goed uit voor grondstoffen, vastgoed en ... wijn. Sterk verhaal met duidelijke cijfers. Wel een Amerikaanse studie.

Carmignac houdt van China, tech en healthcare

Edouard Carmignac denkt in tegenstelling tot veel andere beleggers dat value-aandelen hun beste tijd hebben gehad. China, technologie en healthcare hebben zijn grote voorkeur.

Meme stocks: hard omhoog, hard omlaag

We zagen in 2021 de opkomst van meme-aandelen: aandelen waarvan de koers wild stijgt doordat er een hype omheen is gecreëerd op sociale-mediaplatforms. Maar wat gebeurt er na de hype met zo’n aandeel? Morningstar ging dat na voor 16 hype-aandelen, waaronder GameStop, Robinhood en Koss.

De rest van de markt is ook niet goedkoop

Nice to have an update on global valuation after this correction.

Global bonds now at 0.84% yield (dark line).

Global equities at 16.7 x earnings.

So when when interest rates rise further (let's see what Jerome has to say about that) valuation will fall as well. pic.twitter.com/gDWv8Kf5d9 — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 26, 2022

Volatiliteit hoort erbij

Michael Batnick: "If you can help it, stay away from checking your portfolio when you’re losing money. Stocks won’t stop going down just because you’re looking at them, and the more you see your money evaporate, the more likely you are to do something to make it stop. But an investor’s job is not to avoid the pain but to endure it." Heerlijke column.

Niet bang voor een grote correctie

Jan-Willem Nijkamp: "Aan de winstgevendheid ligt het niet. Het heeft er alles van weg dat er op de beurs een herwaardering van risico plaatsvindt. Nu de centrale banken de geldkraan lijken te gaan dichtdraaien worden beleggers minder euforisch en dat is hier en daar goed te zien. Maar zolang de – reële - rente nog steeds negatief is en de winstgevendheid voldoet, hoeven beleggers die hun huiswerk goed hebben gedaan niet veel te vrezen." Geruststellend verhaal.

Hoe schadelijk waren de lockdowns voor de maatschappij?

Gisteren kwam er een einde aan de derde en hopelijk laatste lockdown. De overheid heeft in de afgelopen twee jaar ongekend ingrijpende maatregelen genomen om de pandemie te bestrijden. Hoe schadelijk waren die lockdowns? RTL Z bericht met een filmpje.

Olie kan naar 100 dollar

Ruim anderhalf jaar na de beruchte pandemie-oliecrash is het optimisme weer helemaal terug in de sector, nu de prijs voor een vat ruwe Brentolie al boven de 85 dollar ligt. Sommige grote partijen, waaronder JP Morgan en Goldman Sachs, reppen zelfs al van een olieprijs van 100 dollar.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Goud heeft nergens last van