Must read: geen zorgen! Chill!

Is het grote beursbloedbad dan eindelijk begonnen?

Waardebelegger Jeremy Grantham van GMO rekent al een tijdje op de allergrootste beurscrash ooit. Krijgt hij nu gelijk? De boodschap van zijn nieuwste nieuwsbrief is meer dan angstaanjagend.

The good news is, stocks are getting cheaper. Price/Sales of the S&P 500 is now just 20% above the dot-com level. pic.twitter.com/TNRDH44ARs — Oliver Renick (@OJRenick) January 24, 2022

State Street houdt vast aan koopadvies energiesector

Inflatie, heropening van de economie en geopolitieke spanningen kunnen niet langer worden genegeerd. State Street Global Advisors neemt daardoor geen afscheid van het bestaande koopadvies voor de energiesector. Integendeel!

Bent u een goede belegger?

Sterke column van Ben Carlson over het ondergaan van een sell-off. "The perfect portfolio is worthless if you can’t stick to it when things are going poorly. It’s during a correction that you figure out whether you built a portfolio that suits your personal risk profile, time horizon and personality or someone else’s."

Geen zorgen!

Het gaat immers om de lange termijn.

We can't ignore the noise, but we can put it into contexthttps://t.co/4uFLK0PJMm pic.twitter.com/barNZmHpX7 — Michael Batnick (@michaelbatnick) January 24, 2022

Tot ziens QE, Hallo QT

De hoge inflatie en sterke arbeidsmarkt dwingt de Fed de rente te verhogen en van quantitative easing over te stappen naar quantitative tightening. Willem Verhagen van NN IP rekent op een fikse draai.

Voor beleggers betekent dit dat ze niet langer op steun van de centrale banken kunnen rekenen. Fietsen zonder zijwieltjes noemt Martine Hafkamp dat in een leuke column. "De markten moeten weer zonder zijwieltjes leren fietsen. Dat is even eng met dalende koersen ten gevolg, maar als beleggers zich realiseren dat ze die zijwieltjes helemaal niet nodig hebben kunnen de koersen weer stijgen."

Of doet de Fed het alsnog rustig aan?

The #Fed won't hike #rates nearly as much as the market expects as the #yield #curve is already flattening, along with expectations, which suggests #inflation won't be a problem for very long.

H/T @ISABELNET_SA pic.twitter.com/0nJTXAOMMd — Lance Roberts (@LanceRoberts) January 24, 2022

Blijf weg van Chinese internetbedrijven!

Chinese internetgiganten als Alibaba, Tencent, JD.com en Baidu zijn het jaar goed begonnen. Maar zijn deze aandelen daarmee weer aantrekkelijk voor beleggers, na het rampzalige jaar 2021? Of is het een zogenoemde dead cat bounce, waarbij na een kort herstel een nieuwe koersval volgt? Barron's denkt het laatste.

Simpel en nuchter

De heldere beleggingsprincipes van Vanguard-oprichter Jack Bogle. Nu actueler dan anders.

Shortsellers zijn te pessimistisch



When short-sellers attack https://t.co/GjcoK5lLmm — CFA Society VBA Netherlands (@cfavba) January 25, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).