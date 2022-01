Must read: correcties horen erbij

Must read

Hogere rentes hoeven techsector niet te schaden

Een duwtje in de rug voor techbelievers. Aandelenstrateeg Lars Kreckel van LGIM is er helemaal niet van overtuigd dat hogere obligatierentes de rendementen van techaandelen omlaag zouden moeten trekken. Hij blijft onverminderd positief over de techsector. Corné van Zeijl heeft hier ook een mening over.

Problemen met logistiek nemen af

Er is een nieuwe index, de Global Supply Chain Pressure Index, die een goed beeld geeft van de gezondheid van de wereldeconomie. Edin Mujagic volgt 'm al. Het goede nieuws? De post-corona-daling van de index is reeds ingezet. Volgens CNBC zorgen nieuwe Chinese lockdowns juist voor extra problemen.

Beleggen in China?

Martine Hafkamp staat niet te springen. "Beleggers zouden nog eens goed na moeten denken voordat ze China als het beleggingsparadijs gaan beschouwen. De Chinese beurs mag dan achtergebleven zijn, maar dat is waarschijnlijk niet zonder reden."

Hoe vaak corrigeert de beurs?

Dat heeft Ben Carlson uitgerekend voor de verschillende Amerikaanse indices. De Nasdaq is thans aan het corrigeren.

Het jaar is niet lekker begonnen

A table of “worst month since …” market stats pic.twitter.com/nfPf7reoK6 — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) January 21, 2022

Nee, bitcoin biedt geen inflatiebescherming

"I’m not a Bitcoin hater. I own it and I’ve been adding on the way down. I bought more yesterday. But this idea that it is a hedge against an eroding dollar just isn’t true. Can we please stop pretending it is?", aldus Michael Batnick in een nieuwe column.

Goud is dan een beter idee

Iedereen wil het opeens hebben.

Gold just got a very bullish sign from investors who are returning to the precious metal in a big way https://t.co/zenEDEmeac — BN Commodities (@BNCommodities) January 24, 2022

De ECB moet aan de bak?

Softe opstelling kan wel eens grote (euro)schade aanrichten.

The #ECB is willing to go to great lengths NOT to raise interest rates in 2022, risking unanchored #inflation expectations (= less spending), a sharp decline in the #euro (= more inflation from abroad), and spiking longer-term bond #yields (=more APP bond-buying.) Good luck! pic.twitter.com/SadlePAxtY — jeroen blokland (@jsblokland) January 23, 2022

Amundi zet in op real assets

Amundi AM verwacht dat real assets goed in de markt blijven liggen, zeker als marktturbulenties verder toenemen.

Banken hebben hogere rentes nodig

“Een omgeving met hogere rentes is gunstig voor het bankwezen. Een scenario met langdurig lage rentes brengt daarentegen de nodige uitdagingen met zich mee”, aldus De Nederlandsche Bank. In een nieuw onderzoek presenteert de toezichthouder vooruitblikkende scenario’s rondom het Nederlandse bankwezen met betrekking tot de rentestand.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Stijging huizenprijzen op record

In meer dan veertig jaar tijd stegen de huizenprijzen niet zó snel als in het afgelopen jaar. Koopwoningen werden vorige maand voor gemiddeld vier ton verkocht. Dat is 20,4 procent meer dan een jaar eerder en 85 procent meer dan in juni 2013, toen de huizenmarkt een dieptepunt bereikte, aldus het CBS. Volgens RTL Z kan de nieuwe woningminister Hugo de Jong weinig voor de woningmarkt doen.

Benzine en diesel zijn overigens ook flink aan de prijs

Maar dat heeft weer andere redenen.