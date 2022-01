Must read: lockdown-winst

Larry Fink predikt groen en sociaal kapitalisme

Larry Fink (BlackRock) baart opzien met brief aan CEO's waarin hij vraagt om een langetermijnvisie met veel aandacht voor duurzaamheid en sociale factoren.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Lockdown-winst

De impact van de hogere rente

Het einde van goedkoop geld. Wat betekent dat?

Japanse aandelen aan de beterende hand

De Japanse aandelenmarkt is vriendelijker geworden voor beleggers.

Heeft u commodity's in portefeuille?

Handig als de inflatie oploopt.

Alle crypto staan lager dit jaar

Alleen omdat de rente misschien is maart al omhoog gaat?

Blast from the past

It sounds like almost a message from another time: #Fed Balance Sheet hit a fresh ATH at $8.87tn. Total assets rose by almost $80bn in the past week. Fed Balance Sheet now equal to 38.2% of US's GDP vs ECB's 82%, BoJ's 135%. pic.twitter.com/OF0eNnP2Hc