Must read: vermogen te licht belast?

Must read

Chinese export kleurt steeds groener

China heeft een nieuwe nichemarkt gevonden. Het land speelt steeds handiger in op de stijgende vraag van milieubewuste consumenten in het buitenland, schrijft Victoria Mio, directeur Aziatische aandelen bij Fidelity International.

Go US!

Hoewel er dit jaar (wederom) meer wordt verwacht van Europese aandelen lijkt het toch niet verstandig Amerikaanse aandelen te negeren.

Europa vs US sinds 1970. pic.twitter.com/NN6ukJzmvo — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 19, 2022

Handig lijstje voor luie stockpickers

Morningstars Global Large-Mid Cap Pick List laat zien welke wereldwijde aandelen het aantrekkelijkst gewaardeerd zijn op voor risico gecorrigeerde, sector-gewogen basis. De lijst wordt samengesteld uit de Morningstar Global Markets Large-Mid Cap Index, en omvat dus zowel large- als mid-capaandelen.

De beleggende mens zit zichzelf lelijk in de weg

"There always is noise when we have individuals make decisions. They may not make the same decision twice given the same information. There are mood swings. There are attention problems. We are only human. The solution is setting rules in place to eliminate the noise." Leuk verhaal.

Niet alle techbedrijven zijn te duur

Voor sterke bedrijven zoals Alphabet is extra regulatie een groter gevaar dan de bestaande waardering.



How to beat the #tech stock rout, according to a £1.5bn fund managerhttps://t.co/73xopLmpl8 — Financial News (@FinancialNews) January 20, 2022

"Nergens zijn er meer zombiebedrijven"

Amerikaans vastgoed extra kwetsbaar voor hogere rentes, aldus een artikel van CNBC.

Belangrijkste boodschap: Reële rentes blijven negatief

De reële rendementen in de VS kunnen in 2022 stijgen. Hogere reële #rendementen in de #VS door minder aankopen van activa en een verminderde vraag van #beleggers kunnen gevolgen hebben voor zowel de activaprijzen als de inflatieverwachtingen.

Lees meer: https://t.co/HxPS9e5Ax1 pic.twitter.com/Wl3rF2xUYh — SchrodersNL (@SchrodersNL) January 19, 2022

Langere looptijden EMD vergroten klimaatrisico's

Obligaties uit opkomende markten (EMD) krijgen steeds langere looptijden. Dat maakt ze volgens Pictet AM extra gevoelig voor klimaatrisico's.

Vermogen te licht belast?

Ook Bas Jacobs pleit voor meer vermogensbelasting en minder inkomensbelasting.

Wat betreft de vermogensongelijkheid in Nederland: de recente toename wordt volgens het CBS vooral veroorzaakt door de stijgende huizenprijzen. Worden die buiten beschouwing gelaten, dan is er sprake van een daling.

Dit betaalt u dit jaar aan vermogensbelasting. Vogens de fiscus ontvangt u -0,01% rente op uw spaarrekening en gaat u 5,53% rendement boeken op uw beleggingen. Veel succes!

„Alles waar je geld mee verdient en geen inspanning voor levert, wil je belasten”, zegt econoom Bas Jacobs. „En alles waar je hard je best voor moet doen, wil je niet zwaar belasten.” Maar Nederland, zegt Jacobs, doet het andersom. https://t.co/hJzNKjp1SB @rik_rutten @MStellinga — Floor Boon (@ffeboon) January 19, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Want sterk vervuilend

’Europese toezichthouder wil verbod op minen van bitcoin’ https://t.co/xRbehBVQjH — DFT (@dft) January 19, 2022

Roodgloeiende stenen

De woningmarkt is oververhit: er staan steeds minder woningen te koop terwijl de prijzen blijven stijgen en de gemiddelde verkooptijd steeds korter wordt. Gevolg hiervan is dat kopers bereid zijn om steeds meer te betalen. Uit onderzoek van dataspecialist Matrixian Group blijkt zelfs dat het gemiddelde bedrag dat in 2021 werd overboden met maar liefst 277% is gestegen.