Must read: Het gaat hard met de rentes

Must read

In het nieuwe pensioencontract biedt Artificial Intelligence uitkomst

Het uitvoeren van het nieuwe pensioencontract is een ingewikkeld proces. Vele keuzes grijpen tegelijk op elkaar in. Voor mensen is dat lastig te beoordelen. Echter, kunstmatige intelligentie kan dat volgens Joris Heijting, oprichter van het fintechbedrijf Matchinglink, moeiteloos. “Het is daardoor eigenlijk onmisbaar in de besluitvorming.”

Dit zijn de genomineerden van de Asset Allocation Awards 2022

Op dinsdag 1 februari om 16.00 uur reikt Alpha Research in samenwerking met IEXProfs de Asset Allocation Awards online uit. De genomineerden zijn inmiddels bekend. Rien ne va plus!

GMO gaat voor Japan

"Most global equity managers today are underweight Japan. They harbor a view that Japan is a slow growth, low profit, and low return place to invest due to demographic headwinds and a paternalistic corporate system. We believe reforms have driven a rise in profitability and a more shareholder-friendly environment in addition to representing important secular tailwinds. While Japan is and will remain cyclical, we believe investors would do well to revisit their biases and acknowledge that substantive change has occurred. This change has led to better fundamentals than most recognize and bodes well for long-term investors." Hier is het hele verhaal.

Niet dat de Japanse beurs een kalme stijger is

De Chinese tijger gromt zachter

Dat gaat de wereld volgens Jan-Willem Nijkamp merken.

De 9 inzichten van Larry

BlackRock's invloedrijke CEO Larry Fink over zijn verwachtingen voor 2022. Morningstar was erbij en hoorde Finks overwegingen omtrent consumentengedrag, covid-19, ESG en verwachte rendementen op aandelen.

Schroders fan van Amerikaanse smallcaps

Schroders is positief over de vooruitzichten van de Amerikaanse economie. Dit keer zijn het vooral de smallcaps die daarvan profiteren en minder de large caps, zo verwacht de Britse vermogensbeheerder.

Ook Bund boven nul

Het gaat hard met de rentes. CNBC bericht.

En de nul is daar. De moeder van de obligatiemarkten, de Duitse Bunds geven een rente van 0,003%. pic.twitter.com/efIkDTqjrD — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 19, 2022

Terug van weggeweest: de Misery Index

Nu het einde van de bullmarkt in zicht komt, maakt de Misery Index een comeback. Die meet hoe zwaar gewone mensen het hebben. En om daar wat aan te doen, moeten de beurzen omlaag, schrijft Randall W. Forsyth op Barron's waar Belegger.nl vervolgens weer verslag van doet.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Minder mensen, minder economische groei

Marktonrust schrikt Optimix niet af

Er lijkt meer onrust in de aandelenmarkt te komen. Is dit na jarenlange stijgingen het begin van een correctie? Optimix is niet ongerust en houdt de de weging van aandelen voorlopig op overwogen.

Ook cryptoscammers boekten in 2021 een recordwinst

Oplichters hebben in 2021 een recordbedrag van $14 miljard aan cryptocurrencies buitgemaakt, hoofdzakelijk vanwege de opkomst van ‘Decentralized Finance’ (DeFi) platformen. Daarmee steeg de ‘waarde’ van crypto-gerelateerde criminaliteit met maar liefst 79% ten opzichte van 2020. Dat blijkt uit onderzoek van blockchain-analysebedrijf Chainalysis.

Wat denkt u?