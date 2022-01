Must read: slechte beursstart maakt huiverig

Must read

Plus: Chinese beursdaling slechts een hobbel, loonkosten punt van zorg, ECB dit jaar al in actie, Afrika is er ook nog, en méér.

Chinese beursdaling in 2021 was slechts een hobbel

UBS Equity Fund China Opportunity was lange tijd een van de best presterende fondsen in onze actieve fondsportefeuille IEX Fonds 40 maar het fonds beleefde een bijzonder zwak beursjaar 2021. Hoe heeft het fondsteam daarop gereageerd? Hoe gaat het verder? We vroegen Denise Cheung in Hongkong om opheldering.

Als de renminbi maar stabiel blijft

China will aim to keep the yuan exchange rate stable, and market and policy factors will help correct any short-term deviation from its equilibrium level, a senior central bank official says https://t.co/JWghIKgvlt — Bloomberg Markets (@markets) January 18, 2022

Prijswinnend J.P. Morgan AM houdt vast aan risicovolle assets

De uitreiking van de Asset Allocation Awards komt er weer aan. J.P. Morgan AM won vorig jaar de belangrijke Overall-prijs. Hoe kijkt de Amerikaanse assetmanager nu naar de markt?

Ja, slecht beursstart is een slecht teken

Beleggers moeten na het goede beursjaar 2021 rekening houden met verkrapping van het fiscale en monetaire beleid. De Britse econoom Jim O’Neill denkt dat aandelen mogelijk een netto negatief rendement zullen opleveren.

Hogere rentes, lagere techkoersen

OUCH! Rising real yields pressurize European Tech valuations: European tech stocks’ lofty valuations are under pressure as investors turn to value shares with the prospect of rate hikes on the horizon. (via BBG) pic.twitter.com/M687dJ3OTm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 18, 2022

Loonkosten punt van zorg

Martine Hafkamp: "Voor het cijferseizoen dat nu net is afgetrapt verwacht zo’n 60 procent van de ondernemingen uit de S&P 500 dat gestegen loonkosten een negatieve impact zullen hebben op de resultaten." Lees de column.

De ECB komt dit jaar al in actie

Lees ook: Het regent nu al renteverhogingen in Europa.

Beleggers gaan er nu vanuit dat de ECB minimaal 1x gaat verhogen in 2022. (1,5 keer om precies te zijn). pic.twitter.com/SfrkbnewO6 — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 18, 2022

Nieuwe Europese regels

"Jaarverslag draait nog teveel om winst, niet om duurzaamheid." RTL Z bericht. ook Larry Fink van 's werelds grootste vermogensbeheerder roept bedrijven op niet alleen voor de (kortetermijn)winst te gaan.

Lage rente slechts één oorzaak van huidige hoge koersen

Het ruime monetaire beleid heeft aandelen ongetwijfeld geholpen, maar centrale banken hebben huidige bullmarkt zeker niet alleen veroorzaakt, analyseert Ben Carlson.

Het vergeten beleggingscontinent

Burgeroorlogen, droogte, armoede, hulpprogramma’s, hongersnood en politieke conflicten. Dat zijn toch al snel de eerste gedachten die opkomen bij het continent Afrika. De volgepropte fragiele vluchtelingenbootjes die op de Middellandse zee dobberen staan vandaag de dag symbool voor de armoede en de uitzichtloosheid die het continent in de greep houden. Wanneer Afrika in het nieuws is, dan heeft de boodschap vaak een negatieve lading. Beleggers winner veel en verliezen veel. Het is een markt voor durfals. Morningstar weet meer.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).