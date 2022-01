Must read: niet hip, wel winstgevend

Must read

Het regent nu al renteverhogingen in Europa

De centrale banken van Hongarije Polen, Tsjechië - EU-landen zonder euro - laten nu al zien wat een normalisering van het monetaire beleid voor de ECB zou betekenen. De ECB moet volgens obligatiebelegger Hendrik Tuch echt aan de bak.

Aandelen EM: eerst zien dan geloven

Het enthousiasme over aandelen uit de opkomende markten is vorig jaar danig bekoeld. Hoe staan assetmanagers momenteel tegenover deze gevarieerde aandelenregio? Eelco Ubbels van Alpha Research nam de laatste rapporten door.

Nieuwe corona-uitbraak treft Azië harder

Developing economies in Asia are more vulnerable to new virus strains due to lower vaccination coverage, slower pace of vaccination and the nature of their vaccines. #RaboResearch https://t.co/lYJlSOTcDl — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) January 13, 2022

Positief inflatiebericht

Martine Hafkamp verklaart de hoge inflatie en toont zich optimistisch over toekomstige prijstijgingen.

Geruststellend

Euro-area inflation seen slowing to 2% at the end of 2022 https://t.co/Sp4aCgGerj pic.twitter.com/LVm9LJWUT2 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) January 17, 2022

Metaverse, regulering en elektrische auto's

Janus Henderson Investors duikt in de toekomst van tech. De vermogensbeheerder verwacht dat het metaverse in 2022 echt vaart zal krijgen. Dat geldt ook voor elektriche auto's. Techbedrijven moeten wel rekening houden met meer overheidsregulering.

Inflatie, Fed en ...?

De drie belangrijkste risico's van 2022 volgens Ben Carlson.

Burger en beurs gaan verschillende kanten op

Mind the gap: S&P 500 still near ATH while US Consumer Confidence near 10y low due to inflation fears. Chart also explains Fed's harsh rhetoric w/regard to #inflation. Consumers need to regain confidence, otherwise stocks will plummet, which Fed cannot afford. (HT @kaamehaamehaa) pic.twitter.com/VnAhpa8Yvu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 16, 2022

Op zoek naar sterke portefeuilleveranderingen?

Geef dan eerst antwoord op vijf vragen, opgesteld door de geheimzinnige White Coat Investor.

Niet hip, wel winstgevend

“Energy, materials, industrials, these old economy companies are expected to deliver much better earnings growth and not only now." De analisten van CNBC verwachten mooie cijfers van oude economie-aandelen. Dat verklaart mede de huidige sectorrotatie.

Klimaatverandering nog geen prioriteit boardroom

Ondanks de stortvloed aan aandacht dringt klimaatverandering nog maar mondjesmaat door in de boardroom. Nog niet de helft van de ceo's wereldwijd heeft klimaatambities geformuleerd voor de bedrijven waaraan ze leiding geven. Het Nederlandse bedrijfsleven scoort met 56 procent niet veel beter. RTL Z heeft het verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Komt bekend voor?

Ik verbaas mij regelmatig hoe weinig mensen beleggen.



Heel slimme mensen, hoogopgeleid en prima inkomens. Alles op spaarrekening. — Maarten Mosselman (@020trader) January 16, 2022

Bitcoin, nu nog vervuilender

“De totale CO2-voetafdruk van het bitcoin-netwerk steeg in 2020 met ongeveer 25% terwijl het aantal transacties daalde met 6%. Dit komt neer op een klimaatimpact van ongeveer 402 kg CO2 per bitcoin-transactie in 2020.” Dat concludeert De Nederlandsche bank op basis van een nieuw ontwikkelde methode om de CO2-voetafdruk van bitcoin te meten.

Desondanks blijven de prijsverwachtingen hoog gespannen