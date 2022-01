Must read: niet teveel stoken

Must read

Gas blijft duur. Plus; AKR ETF in duikvlucht, een meme coin on steroids en Franse EDF moet verplicht goedkoop energie leveren.

Hoera, de euro is jarig

Ja, ze bleek niet zo sterk als de D-Mark. Maar toch heeft de munt ons reeds behoed voor een nog grotere crisis, aldus Edin Mujagic. Maar de ECB moet 20 jaar later nog veel leren.

Tien beleggingslessen uit 2021

In verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het is een waarschuwing waar Michael Batnick zich in kan vinden. Toch probeert hij een paar lessen te trekken uit 2021.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Niet teveel stoken

Aardgas blijft hele jaar duur: spanning rond Oekraïne brengt extra onzekerheid, aldus ABN AMRO https://t.co/jwpmRgl1Bp — Business Insider Nederland (@BINederland) January 14, 2022

Waar let de AFM op in 2022?

In de toezichtsagenda van 2022 legt de AFM de nadruk op duurzaam beleggen.

Beleggers maken zich geen zorgen om verkiezingen

In Italië of Frankrijk. De obligatiemarkten zijn rustig, Europa blijft bij elkaar. Of is er toch meer om zorgen om te maken?

Het valt allemaal wel mee in Turkije

De inflatie zal veel lager pieken, zeggen ze zelf.

Ojee

EDF plunges by as much as 25% as the French government confirms plans to force it to sell more power at a steep discount to protect households from surging wholesale electricity prices https://t.co/rKfin8uPyx — Bloomberg UK (@BloombergUK) January 14, 2022

In duikvlucht

OUCH! ARK Flagship ETF fund suffers the heaviest withdrawal since March. Saw $352mln exit on Wed, acc to data compiled by BBG. Outflow follows miserable start to year; ARKK is now down 15.5% in 2022. pic.twitter.com/3wHggIY057 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 14, 2022

Er is zo weinig voor nodig