Must read: Metaverse extra aanjager chiphausse

Komt daar het Aziatische beursherstel?

Wordt Azië, na de zwakke gang van zaken in 2021, inderdaad de beste presterende beleggingsregio van 2022? T. Rowe Price, abrdn én Schroders zijn zeker optimistisch.

Positief inflatienieuws uit China

#Inflatie stijgt nog in de Verenigde Staten met verder opwaartse risico's, maar in China is een afvlakking zichtbaar: https://t.co/v0Zy6ga2w0 pic.twitter.com/d7zGXy32Ab — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) January 13, 2022

Themabeleggen is knap lastig

Schroders geeft zeven tips voor het succesvol beleggen in thema's. Rustig achteroverleunen is er niet bij.

Waarom spreiden zo belangrijk is

(rendementen zijn in US dollar)

Ook een torenhoge energierekening?

Rusland heeft de energiecrisis en daarmee torenhoge gasprijzen in Europa veroorzaakt. Dat heeft het land gedaan om politieke redenen. Dat zegt het hoofd van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Rusland is zo volgens de club van dertig westerse landen die veel energie verbruiken verantwoordelijk voor schade aan de economie in Europa. RTL Z bericht.

Toezicht AFM en DNB 'gedegen en professioneel' maar samenwerking kan beter

Het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank is van “goed niveau”. Dat blijkt uit de vijfjaarlijkse evaluatie van de twee zelfstandige bestuursorganen (zbo’s), uitgevoerd door KWINK Groep.

Waardering doet ertoe

Jeroen Blokland van True Insights is positiever over aandelen EM

Metaverse extra aanjager chiphausse

"Widely seen as the next generation of the internet, the metaverse refers broadly to a virtual world where humans interact through three-dimensional avatars that can be controlled via virtual reality headsets." CNBC heeft het verhaal.

Omikron bedreiging werteldeconomie

Omikron lijkt minder ernstig, maar deze coronavariant kan toch veel schade aanrichten, schrijft Bernhard Warner. Hij ziet de bedreiging van omikron voor de wereldeconomie uit vier windrichtingen komen: groei, aandelenmarkten, arbeidsmarkt en toeleveringsketens.

Minder geld in omloop, dus bitcoin minder waard

De relatie lijkt duidelijk. Bitcoin gaat dus verder in waarde dalen?

Hé, een fundamentele grafiek over de Bitcoin. Die zie je niet vaak. Hier zie je de geldgroei M2 wereldwijd versus de marktwaarde van Bitcoin. pic.twitter.com/KA807V2swO — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 12, 2022

Amsterdam nóg meer techbeurs

WeTransfer gaat naar de beurs in Amsterdam.

Nederland zet in op waterstof

The new Dutch coalition government’s Climate and Transition fund boosts the credibility of its hydrogen plans. Of the 7 EU Members that have published a hydrogen strategy, the Dutch now rank first in the Champions League for clean hydrogen. #RaboResearch https://t.co/gJJkGfl02f — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) January 11, 2022

Pas op met gedwongen beleggen in huisfondsen

"The evidence demonstrates that conflicts of interest exist between investors and asset managers who also provide model portfolios that include funds they sponsor — conflicts that affect the quality of recommendations." Sterke analyse van Larry Swedroe.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Huizenprijzen: +20,7% in vierde kwartaal 2021 (tov een paar eerder)