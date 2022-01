Must read: hebben aandelen hun langste tijd gehad?

Must read

Plus: Ralph Wessels is niet bang voor de Fed, Chinese tech in de rebound, het vergeten beleggingscontinent, en méér.

Help! De Fed verkrapt

De Amerikaanse centrale bank zal dit jaar de rente verhogen en daarmee verkappend beleid gaan voeren. Wat betekent dit voor de beurs? Meer bewegelijkheid volgens Ralph Wessels, maar vooralsnog geen reden om terughoudend te worden op aandelen.

Maar zal de Fed wel koers houden?

Daar is Jan-Willem Nijkamp niet zeker van. Krijgen we een herhaling van 2018?

Tien jaar lijden met Warren B.

Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van Warren Buffett, bleef de laatste 10 jaar ver achter bij de S&P 500. Dat is geen reden het beleggingsvehikel af te schrijven. Op de lange termijn verslaat Buffett de S&P nog altijd met gemak.

Hebben aandelen de langste tijd gehad?

De beleggingsindustrie evolueert in snel tempo. Hoewel we in Europa vaak het thema duurzaamheid bespreken is de democratisering van de financiële sector ook een trend die verdere aandacht verdiend. Daar waar bepaalde activaklassen, exotische markten of complexe beleggingsstrategieën lang ontoegankelijk of duur waren voor particuliere beleggers, kunnen we volgens sommige binnenkort in zowat alles beleggen dankzij tokenisatie. Morningstar heeft het verhaal. Lees ook: Tokenization ontketent beleggingsrevolutie.

Goldman Sachs verlaagt Chinese groeiverwachting

Belangrijkste reden is niet techregulatie maar de komst van omicron, aldus CNBC.

Hier is de China-outlook van Schroders

Outlook 2022: China - Zal de economische groei in #China zich stabiliseren dit jaar? En zou de druk van de regelgeving kunnen afnemen?



Lees hier meer: https://t.co/MH9vNYWiFR#economie #aandelen #beleggen — SchrodersNL (@SchrodersNL) January 10, 2022

Chinese tech in de rebound

De oude top is nog ver weg.

The Nasdaq Golden Dragon #China Index rises 4.5% w/JD.com +10.3%, Nio +4%, Alibaba & Baidu +3%, after officials pledged to stabilize trade and asked financial institutions to further boost credit support to companies. pic.twitter.com/g1Ek3SvDwC — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 11, 2022

Vietnamese aandelen en Amerikaanse linkers op één

Detlef Glow van Lipper Refinitiv presenteert de best en slechtst presterende beleggingen van 2021. Klein tipje van de sluier: beleggen buiten de EU leverde meer én minder op. Interessant!

Het vergeten beleggingscontinent

Wat te denken van beleggen in Afrika? "Twee voorname factoren die Afrika aantrekkelijk kunnen maken voor beleggers zijn de indrukwekkende demografische kenmerken en de sleutelpositie die het continent inneemt in de wereldwijde grondstoffensector." Risico's zijn er ook. Instappen?

Brexit heeft weinig opgeleverd

Elwin de Groot: "Het is daarom ook niet zo verrassend dat in Nederland de discussie omtrent Nexit zo goed als volledig is doodgeslagen."

Niet bang voor techbubbel 2.0

Lessons from the Tech Bubble



"Today certainly has similar characteristics to the 90s. History is no doubt rhyming, but we have to remember the key part of this phrase; History doesn’t repeat."https://t.co/8KQzWDQB3t



by @michaelbatnick pic.twitter.com/UoXEW1lxLp — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) January 11, 2022

Nieuw regeerakkoord

Meer groei maar toekomstige generaties betalen volgens het CPB de prijs

Nederlanders en hun panische angst voor staatsschuld. Blijkt nergens voor nodig te zijn.

https://t.co/YJu5SqRLer — Ruben Van Lent ???‍?? (@ruben_vanlent) January 11, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).