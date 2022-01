Must read: gaan waarde-aandelen het echt overnemen?

Must read

Een gevalletje Hollands glorie

Geen fonds van de modelportefeuille IEX Fonds 40 deed het vorig jaar beter dan Add Value Fund. Dit fonds, dat alleen in kleine en middelgrote Nederlandse aandelen belegt, boekte in 2021 een record nettorendement van 57%. Wat verklaart dit succes? Hoe gaat het verder? Wij vroegen het fondsmanager Hilco Wiersma.

Geen vallende messen vangen aub

Het sentiment is gekeerd. Sommige groeiaandelen zijn al tientallen procenten gekelderd. Michael Batnick adviseert beleggers de vingers voorlopig niet te branden aan deze aandelen. Zijn advies is wachten, wachten en nog eens wachten.

Pas vooral op met sterke groeiers die weinig winst maken

Goldman's David Kostin says a tech disconnect is the 'single greatest mispricing' in U.S. equities https://t.co/60cAMOIZdZ — CNBC (@CNBC) January 11, 2022

Risico's overal,

maar niemand is bang voor een forse correctie. CNBC heeft het verhaal.

Het inflatiecijfers is inmiddels bekend: 5,7%

De Nederlandse inflatie (morgen komt het CBS cijfer naar buiten) en de Nederlandse rente. De vorige keer dat de inflatie boven de 6% was, stond de obligatierente op 10% +. pic.twitter.com/gBQRp7zTAP — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 10, 2022

Ondergewaardeerde aandelen maken inhaalslag

Volgens Alexis Bienvenu, fondsmanager bij La Financière de l’Échiquier (LFDE), is de recente daling van groeiaandelen prima te verklaren. Hij houdt er ernstig rekening mee dat de grootste daling nu wel achter de rug is.

Waarde-aandelen gaan nu echt het stokje overnemen?

"The experience of the last decade-plus has tested the faith of even the most dyed-in-the-wool value investors. And while it may sound like a broken record, if there was ever a time to "lean in" to value - that time seems to be now." Zeer uitgebreid en diepgaand verhaal. Aanhanger van de groeistijl hebben dan ook een geweldige laatste 10 jaar achter de rug.

Euro glijdt langzaam naar beneden

Ja, de Turkse lira gaat herstellen

MUFG Bank over de toekomstige waarde-ontwikkeling van de belangrijkste opkomende markten valuta's. Lees ook: De Turkse lira is islamitisch geworden.

Het is tijd om te herbalanceren

Raph Antoine van de Bankeronwheels (de man zit graag op de fiets) trekt de belangrijkste lessen uit het het beursjaar 2021 en heeft ideeën over de winnaars van morgen. Vrolijk geschreven verhaal met de nodige begeleidende tabellen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).