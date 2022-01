Must read: Beursnervositeit neemt toe

Must read

De grote aandelendraai

De winnaars van vorig jaar zullen volgens Renco van Schie van Valuedge de verliezers van de komende maanden zijn, en omgekeerd. Het is het gevolg van de agressieve beleidsverandering van de Fed.

Fed wordt steeds agressiever

The Fed will likely raise interest rates four times this year and will start its balance sheet runoff process in July, if not earlier, according to Goldman

MFS: Soepel monetair beleid maakt financiële markten kwetsbaarder

De financiële markten kunnen al enige tijd hun belangrijkste functie, het vaststellen van prijzen, niet goed uitvoeren omdat de enorme monetaire steunmaatregelen van centrale banken dit onmogelijk maken, zegt beleggingsstrateeg Rob Almeida van de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS.

Veel redenen om nerveus te worden

Martine Hafkamp: "Niet alle bedrijven kunnen hogere prijzen doorberekenen en het lijkt er op dat de markt dat onderscheid al enige tijd maakt. Zo gaat de voorkeur steeds meer uit naar waarde-aandelen en wellicht de allergrootste techbedrijven, maar niet naar kleinere tech- en andere groeiaandelen." Goede column, geheel in het verlengde van het verhaal van Renco van Schie.

Tech vraagt om nieuwe waarderingsmaatstaven

The Game Has Changed



"Why has the long-term CAPE ratio been neutralized, if not rendered useless? Because so much has changed in the world since the inception of this data set."https://t.co/U8hUxr8lax



by @michaelbatnick

Index volgen?

Huidige hoge waarderingen zouden volgens Charlie Bilello in het voordeel moeten zijn van slimme stockpickers.

De drie risico's voor de Aziatische beurzen

Die zijn kort samengevat: omicron, minder Chinese groei en een agressieve Fed. CNBC heeft het verhaal.

Wat doen Europese aandelen in 2022?

Outlook 2022: Europese aandelen - Een robuuste vraag kan #aandelen uit de #eurozone in 2022 blijven ondersteunen, maar de risico's zullen naarmate het jaar vordert, toenemen.



Lees hier meer:

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

-37% sinds piek

's Werelds bekendste cryptomunt, bitcoin, is al twee maanden bezig aan een flinke daling. Een bitcoin is sinds 11 december een slordige 26.000 dollar (23.000 euro) minder waard geworden. "De hype lijkt even voorbij."

Amerikaanse bedrijven zijn nog even de baas

Van de 32 grootste bedrijven in de wereld zijn er maar 6 niet Amerikaans. (adjsuted for free float).

NB ASML staat er ook bij.

Cybercriminelen jagen inflatie verder op

Er worden de komende jaren honderden miljarden uitgetrokken om de kosten van cyberaanvallen te beperken. Dat zal leiden tot extra inflatie, zo verwacht JP Morgan AM.

De Nederlandsche Bank ziet informatiebeveiliging en de daarmee samenhangende cyberrisico’s inmiddels als een van de belangrijkste strategische risico’s bij financiële instellingen. Dat blijkt uit de 2021 editie van DNB’s IB-monitor. De toezichthouder stelt dat ruim 15% van de Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars het afgelopen jaar te maken heeft gehad met aanzienlijke financiële schade door beveiligingsincidenten en datalekken.

Huizenprijzen stijgen overal

How long can the global housing boom last? The IMF's global house-price index, expressed in real terms, is well above the peak reached before the 2007-09 financial crisis. Three fundamental forces mean it could endure for some time yet.

In Nederland neemt stijgingstempo wel wat af

Lees ook de brede visie van ABN AMRO.