Must read: Iedereen wil naar de beurs

"2022 wordt het jaar van inflatie én volatiliteit

Hoge economische groei, hoger dan verwachte inflatie, per saldo stijgende aandelenkoersen en langetermijnrentes, én volatiliteit. Dat is in het kort mijn outlook voor 2022." Is getekend: Edin Mujagic.

Particuliere beleggers redders van de planeet?

Zijn de particuliere beleggers die massaal aan het beleggen slaan party poopers, die het lucratieve feestje op de beurs verpesten? Juist niet, betoogt Michael Jantzi, oprichter van Sustainalytics. Het zou goed kunnen dat dankzij deze steeds grotere groep geïnteresseerden duurzaam beleggen een substantiëlere positieve impact gaat hebben op het aanpakken van onze klimaatproblemen.

Chinese techregulering gaat stap verder

"China’s next regulatory target — algorithms, the secret of many tech giants’ success." Aldus CNBC.

Schroders: Obligaties EM favoriet

Schroders verwacht in zijn obligatie-outlook 2022 een agressieve Fed en afvlakkende groei in de VS. In de opkomende markten zullen centrale banken als eerste klaar zijn met het verhogen van de rente.

Ook Duitse rente houdt inflatie niet bij

Just to put things into perspective: The last time #inflation was 5.3% in Germany, the Bundesbank key interest rate was 8.6%. Today, #ECB's main rate remains pegged at 0%. pic.twitter.com/Q4XRbuqG30 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 6, 2022

10 voorspellingen voor 2022

Marktstrateeg Kristina Hooper van Invesco heeft tien voorspellingen voor 2022 in de aanbieding. Zoals: omikron maakt een einde aan de pandemie, aandelen EM doen het beter, net als groeiaandelen.



Hoezo komt er een einde aan de bullmarkt?

Michael Batnick: "Survival is the name of the game. Investors have to endure through any market, especially a bull market. Instead of worrying about how and when this ends, ask yourself, what if it keeps going?" Sterke column.

Nee, tech zit niet in een bubbel

As of end of 2021, NASDAQ’s rolling 5-year gain of 191% is impressive, but doesn’t come close to 5-year gain of 492% as of February 2000 pic.twitter.com/5hsyFstvix — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) January 6, 2022

De actieve fondsbeheerder legt het loodje

Cor Wijnvliet: Het zijn en blijven moeilijke tijden voor de actieve fondsbeheerder. Ook in 2021 konden de meeste de markt weer niet verslaan en moesten ze het afleggen tegen de passief beheerde fondsen. Slechts 25% van hen was in staat de S&P500 te verslaan. Kort maar krachtig.

2021 was een recordjaar voor beursgangen

Het afgelopen jaar gaat de boeken in als een van de beste jaren ooit voor de wereldwijde IPO-markt (Initial Public Offering. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau EY. In totaal werd er in 2021 meer dan $453 miljard opgehaald via IPO's, maar liefst 67% meer ten opzichte van 2020.

Lessen trekken uit het bijzondere beursjaar 2021

Joshua Brown: "Unexpected things happen all the time. This past year is merely the latest lesson in a long series of them." lezen!

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Bitcoin naar 100.000 dollar

Cryptofans en finfluencers speculeren al langer over een heerlijke toekomst voor bitcoin. Zij hebben - na aanvankelijke aarzelingen - bijval gekregen van niemand minder dan Goldman Sachs.

ABN AMRO: Huizenprijzen stijgen dit jaar 12,5%

De woningmarkt koelt voorlopig nog niet af, integendeel. De lage rente, de krapte op de arbeidsmarkt en het beperkte aanbod van woningen stuwen de prijzen dit jaar verder door het dak. Dit jaar worden huizen gemiddeld maar liefst 12,5 procent duurder, zo verwacht ABN Amro.