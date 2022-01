Must read: daar gaat de rente

Must read

Sterke economische groei helpt vooral aandelen vooruit

Ook in 2022 verwacht ABN Amro het meest van risicovolle beleggingen, zoals aandelen en hoogrentende obligaties. De bank rekent daarnaast op een sterke daling van de inflatie, een duidelijke divergentie van het beleid van de Fed en de ECB, en ja, ook op meer volatiliteit.

Daar gaat de Amerikaanse rente

De Nederlandse tienjaars loopt ook hard op. Deze koerst inmiddels op +0,03%.

Amerikaanse obligatie staat op bijna het hoogste ount sinds de start van Corona crisis. pic.twitter.com/8x55avHemA — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 6, 2022

Distressed debt: levenslijn voor bedrijven in zwaar weer

De komst van corona schept nieuwe kansen voor beleggers in distressed debt. De risico's zijn groot, maar dat geldt ook voor het potentiële rendement, zegt Remko van der Erf van Van Lanschot Kempen in een interview. Ook kopen?

Niet corona maar de Fed zet aandelen (tech) lager

Stock markets did price in a benign impact of #Omicron, but 'forgot' to price in the impact of tighter monetary policy! #Federalreserve, #inflation #yields pic.twitter.com/8E6qsMr0Co — jeroen blokland (@jsblokland) January 5, 2022

Inflatie on the way down

Actiam gaat ervan uit dat de inflatie zijn hoogtepunt nadert. Vooral in de eurozone zal de inflatie gaandeweg 2022 afnemen. Als dat ook nog eens gepaard gaat met lage looneisen is dat gunstig voor aandelen.

Factortrends door de jaren heen

Must read voor factorbeleggers.

Professionele pensioenbeleggers zijn net gewone beleggers

"The single biggest error investors make in choosing investing styles is pro-cyclicality. Using annual data on US pension funds’ asset allocations, researchers found that “a positive return in one asset class (domestic or international stocks or bonds) results in an increase in target policy weights of that asset class, not just in the same and subsequent year but for several years.” Interessante Amerikaanse studie.

Cao-lonen in 2021 minder gestegen dan in 2020

Waar het leven vorig jaar in rap tempo duurder werd, stegen de cao-lonen een stuk minder hard. De 2,1 procent erbij die gemiddeld werd afgesproken tussen vakbonden en werkgevers is een stuk minder dan de bijna drie procent stijging uit 2020. Belangrijker nog, ook minder dan de inflatie. Het CBS heeft alle cijfers.

Nog een extra cryptorisico

Crypto scammers took a record $14 billion in 2021 https://t.co/wpqD9NDWtk — CNBC (@CNBC) January 6, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Wat betreft de illiquiditeitspremie

"The illiquidity discount is the valuation discount investors apply to investments as compensation for their lack of immediate marketability. The authors analyze the concept of the illiquidity discount in the specific context of private investments whereby investors are precluded from accessing their capital, potentially for periods as long as several years. Although many explanations have been put forth for why such discounts should exist, as well as for their magnitude, the authors posit an alternative explanation based on the concept of opportunity cost: By holding an illiquid asset, an investor forgoes the potential excess returns that could have been generated by trading the liquid markets." Technisch maar belangrijk verhaal.

Amerikaanse huishoudens zitten er warmpjes bij

Dat is goed nieuws voor de Amerikaanse economie, want die bestaat voor 70% uit consumentenuitgaven.

Everyone is always looking for the bear case so here's my bull case right now:



Consumer balance sheets as a whole are probably as strong as they've ever been



You could make the case 5-6% int rates could derail this but I don't see that happening unless inflation is here to stay pic.twitter.com/sBPwISyDho — Ben Carlson (@awealthofcs) January 5, 2022

Plus 400 miljard

Het pandemiejaar 2021 is bijzonder vriendelijk geweest voor de 10 rijkste mensen op aarde. Uit een overzicht van Bloomberg blijkt dat die er allemaal stevig op vooruit zijn gegaan.

Nieuw Nederlands kabinet telt nul economen

(En de nieuwe minister van Justitie heeft geen rechten gestudeerd)

Twee uitzonderlijke situaties in één beoogd kabinet. We gaan het meemaken… (column door @mathijsbouman in @FD_Nieuws ) pic.twitter.com/8u0lqdmJvR — Fieke van der Lecq (@sgvdl) January 5, 2022

